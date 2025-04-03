«Яндекс» запустил «Нейроэксперта» — сервис для работы с документами, презентациями и ссылками

Он создаст из загруженных материалов базу знаний и поможет найти в ней ответ на вопрос.Источник фото: «Яндекс»Сейчас доступна бета-версия, воспользоваться ею смогут все пользователи «Яндекса», сообщили в пресс-службе компании.«Нейроэксперт» умеет пересказывать содержание документов, делать выводы из полученной информации, сравнивать данные и генерировать тексты в заданном стиле.Базы знаний в сервисе устроены как папки в облачных хранилищах — их можно заполнять файлами, а затем делиться ими по ссылке. В одну такую «папку» можно загрузить до 25 файлов разных форматов. Пользователь может задавать вопросы о загруженной информации в режиме диалога — как при общении с чат-ботом. «Нейроэксперт» подготовит ответ только на основе источников пользователя и ничего не добавит «от себя».В компании говорят, что сервис пригодится как в работе, так и в повседневной жизни. Например, преподаватели смогут создавать базы знаний из лекций, а учащиеся — находить в них ответы при подготовке к экзаменам. «Нейроэксперт» также поможет сравнить товары по обзорам и выбрать оптимальный вариант.В будущем для бизнеса появится расширенная версия «Нейроэксперта» с дополнительными функциями. Сервис поможет искать информацию во внутренних базах знаний, систематизировать работу, ускорять адаптацию сотрудников и повышать их эффективность.#новости