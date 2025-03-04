На двух станциях метро в Санкт-Петербурге запустили оплату проезда «лицом»

Чтобы воспользоваться этим методом, нужно зарегистрироваться в системе и привязать биометрию к банковской карте.В петербургском метро провели контрольную проверку системы оплаты проезда с использованием биометрии и открыли доступ к этому способу всем желающим, пишет «Фонтанка». Пилотный проект проходит на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания».Для оплаты по «лицу» пассажиру нужно сдать биометрические данные через Госуслуги, а затем привязать карту любого банка к системе через сайт ВТБ — партнёра проекта, писало издание. К профилю пользователя можно привязывать транспортные карты.После этого в метро нужно выбрать турникет с функцией распознавания лица, оплата за проезд спишется автоматически.С декабря 2024 года систему тестировала фокус-группа из сотрудников метрополитена и ВТБ. Разработчики говорили, что она распознает пассажира даже при смене причёски, появлении бороды или при наличии медицинской маски. В солнечных очках пройти не получится.В Москве система оплаты проезда по биометрии заработала на всех станциях метро в 2021 году.Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга / «Фонтанка»#новости #санктпетербург