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Таня Боброва
Транспорт

На двух станциях метро в Санкт-Петербурге запустили оплату проезда «лицом»

Чтобы воспользоваться этим методом, нужно зарегистрироваться в системе и привязать биометрию к банковской карте.

  • В петербургском метро провели контрольную проверку системы оплаты проезда с использованием биометрии и открыли доступ к этому способу всем желающим, пишет «Фонтанка». Пилотный проект проходит на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания».
  • Для оплаты по «лицу» пассажиру нужно сдать биометрические данные через Госуслуги, а затем привязать карту любого банка к системе через сайт ВТБ — партнёра проекта, писало издание. К профилю пользователя можно привязывать транспортные карты.
  • После этого в метро нужно выбрать турникет с функцией распознавания лица, оплата за проезд спишется автоматически.
  • С декабря 2024 года систему тестировала фокус-группа из сотрудников метрополитена и ВТБ. Разработчики говорили, что она распознает пассажира даже при смене причёски, появлении бороды или при наличии медицинской маски. В солнечных очках пройти не получится.
  • В Москве система оплаты проезда по биометрии заработала на всех станциях метро в 2021 году.
Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга / «Фонтанка»
Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга / «Фонтанка»

#новости #санктпетербург

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