На двух станциях метро в Санкт-Петербурге начали тестировать оплату проезда «лицом»

Пока — с фокус-группой, а в начале 2025 года начнут тесты с участием остальных пассажиров.Тесты запустили на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», пишет «Фонтанка». На них установили терминалы с технологией сканирования лица.На первом этапе оплату по биометрии протестирует фокус-группа из сотрудников метрополитена и ВТБ — банк стал партнёром проекта, уточняет ТАСС. По данным «Фонтанки», регистрацию для остальных пассажиров планируют открыть в феврале 2025 года.Для оплаты по «лицу» пассажиру нужно будет сдать биометрические данные через Госуслуги, а затем «привязать» карту любого банка к системе через сайт ВТБ. Планы по использованию для оплаты проездного «Подорожник» и социальных карт есть, но эти варианты рассмотрят только после первых тестов.По словам разработчиков, система распознает пассажира даже при смене причёски, появлении бороды или при наличии медицинской маски. В солнечных очках пройти не получится. В ВТБ уточнили, что технология также «проверяет, что перед камерой живой человек» — это защитит от попыток подлога с распечатанными изображениями или видео с экрана телефона.«Петербургский метрополитен» рассказал о планах протестировать оплату «лицом» летом 2024 года. В Москве такая система оплаты проезда заработала на всех станциях метро в 2021 году.Источник: «Петербургский метрополитен»#новости #санктпетербург #биометрия
Это в Москве лицом, а в Питере — физиономией.
Нет, в МСК и СПБ лицом, а в Нижнем Тагиле - физиономией
вас будут ненавидеть все петербуржцы
Удобно же, наверное, банку и метро знать, куда я еду и когда. Технический прогресс
Можно сразу информировать о безумных секретных скидках которые вот-тот закончатся, и предлагать оформить кредит на это дело по биометрии. В качестве выражения согласия на кредит, можно считать выход через турникеты нп нужной станции..
Это всё здорово, но почему бы просто не сделать как в Люксембурге? Отменить оплату проезда для всех, это не так уж и много денег, можно было бы заложить это в туристический и транспортный налог… и все были бы счастливы и не нужно было бы строить эти нагромождения из кучи камер…
а можно И заложить это в туристический и транспортный налог, И повысить стоимость проезда для всех.