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Таня Боброва
Транспорт

На двух станциях метро в Санкт-Петербурге начали тестировать оплату проезда «лицом»

Пока — с фокус-группой, а в начале 2025 года начнут тесты с участием остальных пассажиров.

  • Тесты запустили на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания», пишет «Фонтанка». На них установили терминалы с технологией сканирования лица.
  • На первом этапе оплату по биометрии протестирует фокус-группа из сотрудников метрополитена и ВТБ — банк стал партнёром проекта, уточняет ТАСС. По данным «Фонтанки», регистрацию для остальных пассажиров планируют открыть в феврале 2025 года.
  • Для оплаты по «лицу» пассажиру нужно будет сдать биометрические данные через Госуслуги, а затем «привязать» карту любого банка к системе через сайт ВТБ. Планы по использованию для оплаты проездного «Подорожник» и социальных карт есть, но эти варианты рассмотрят только после первых тестов.
  • По словам разработчиков, система распознает пассажира даже при смене причёски, появлении бороды или при наличии медицинской маски. В солнечных очках пройти не получится. В ВТБ уточнили, что технология также «проверяет, что перед камерой живой человек» — это защитит от попыток подлога с распечатанными изображениями или видео с экрана телефона.
  • «Петербургский метрополитен» рассказал о планах протестировать оплату «лицом» летом 2024 года. В Москве такая система оплаты проезда заработала на всех станциях метро в 2021 году.
Источник: «Петербургский метрополитен»
Источник: «Петербургский метрополитен»

#новости #санктпетербург #биометрия

32 комментария
Бинарный Ёж

Это в Москве лицом, а в Питере — физиономией.

3
2
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xsignes

Нет, в МСК и СПБ лицом, а в Нижнем Тагиле - физиономией

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день за днем

вас будут ненавидеть все петербуржцы

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Александр Степаненко

Удобно же, наверное, банку и метро знать, куда я еду и когда. Технический прогресс

1
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Сергей Коновалов

Можно сразу информировать о безумных секретных скидках которые вот-тот закончатся, и предлагать оформить кредит на это дело по биометрии. В качестве выражения согласия на кредит, можно считать выход через турникеты нп нужной станции..

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Igor Tir

Это всё здорово, но почему бы просто не сделать как в Люксембурге? Отменить оплату проезда для всех, это не так уж и много денег, можно было бы заложить это в туристический и транспортный налог… и все были бы счастливы и не нужно было бы строить эти нагромождения из кучи камер…

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Александр Привалов

а можно И заложить это в туристический и транспортный налог, И повысить стоимость проезда для всех.

1
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