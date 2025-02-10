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Полина Лааксо
Транспорт

Московских пользователей сервисов аренды электросамокатов обяжут пройти полную верификацию через mos.ru

То же касается аренды электровелосипедов.

  • Изменения вступят в силу с открытия сезона проката весной 2025 года, рассказали в Дептрансе Москвы. Верификация позволит не допускать к поездкам регулярных нарушителей правил дорожного движения и несовершеннолетних москвичей.
  • Если у пользователя уже есть полная учётная запись на сайте московского правительства, нужно будет перейти по ссылке в приложении кикшеринга и авторизоваться через Mos ID.
  • Если профиль есть, но не полный, нужно подтвердить личность: ввести СНИЛС и привязать аккаунт в Госуслугах или подключить «Сбер ID», «T-ID», «ВТБ ID» и «Альфа ID». Если его нет — придётся для начала зарегистрироваться, а потом пройти верификацию.
  • Пользователю без верификации дадут тестовый период — пять поездок. Если он так и не подключит полный аккаунт на mos.ru, доступ к кикшерингам ограничат. То же касается иностранных туристов, которые не смогут зарегистрироваться на mos.ru без российского номера. Им дадут пять поездок.
  • По данным Whoosh, верифицированный аккаунт на mos.ru есть у «абсолютного большинства жителей Москвы», поэтому его можно будет «легко» привязать к профилю в приложении кикшеринга.
Источник фото: «МиниСклад»
Источник фото: «МиниСклад»
  • В 2023 году вопрос о необходимости обеспечить «условия для безопасного использования СИМ» поднимал Минтранс. Позже решил обязать регионы проектировать дорожки и стоянки для самокатов на этапе ремонта дорог.
  • В апреле 2024 года депутаты, ведомства и бизнес предложили создать реестр учёта средств индивидуальной мобильности, а также обязать водителей крепить к транспорту наклейку с QR-кодом и радиочастотную метку.
  • В Госдуму тем временем внесли законопроект о штрафах за езду вдвоём и за поездки на электросамокате массой более 35 кг по пешеходным зонам. К февралю 2025 года его успели рассмотреть только в первом чтении.

#кикшеринг #электросамокаты #новости

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9
1
93 комментария
Слегка Придурковатый

(традиционный камент, который унижает электропомойки и их пользователей)

24
1
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Ваня Якимкин

круто же обсирать то, чем не пользуешься.
я, к примеру , добираюсь до метро на рентном самокате и по сути это как минимум сокращает время дороги

15
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Александр Корнеев

Плюсанусь к их унижению

5
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Евгений Дроздов

Фу, скуф.

1
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Тимофей Измайлов

Есть аккуратные пользователи, сам таких видел

2
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Иванов Иван

Московских пользователей сервисов аренды электросамокатов обяжут пройти полную верификациюИ внесут в реестр содомитов.

1
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Ваня Якимкин

скорости и парковки давно регулируются , если увижу буду первым делом давить

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