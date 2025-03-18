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Евгения Евсеева
Деньги

ЦБ обязал крупные банки с 1 октября 2025 года добавить в приложения функцию для жалоб на мошенников

Также можно будет получить справку для обращения в полицию.

  • Сделать это обязаны системно-значимые банки и признанные значимыми на рынке платёжных услуг, сообщил ЦБ.
  • Они должны будут добавить в приложения функцию, которая позволит клиентам «оперативно заявлять о мошенническом переводе».
  • Кроме того, банки должны будут предоставлять электронную справку, с которой можно будет обратиться в полицию. Если человек напрямую обращается к правоохранительным органам, в мобильном приложении он сможет ответить на вопрос банка, совершал ли он операцию под влиянием мошенников.
  • Также с 1 октября 2025-го все банки должны принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные на счета мошенников с помощью токенизированных карт. При этом неважно, считается пострадавший клиентом этого банка или нет.
  • О том, что ЦБ обяжет банки добавить «спецкнопку» для жалоб на мошенников, сообщала в феврале 2025 года глава регулятора Эльвира Набиуллина.

#новости #цб #банки #мошенничество

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