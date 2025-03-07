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Евгения Евсеева
Транспорт

«Аэрофлот» запустил в аэропорту Шереметьево стойки для самостоятельной регистрации и сдачи багажа

С помощью них можно сразу зарегистрироваться и на рейс.

  • Услуга доступна только на внутренних рейсах «Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия», сообщила компания. Расположены стойки в зоне вылета терминала B московского аэропорта Шереметьево.
  • Для регистрации пасcажиру необходимо на стойке ввести данные из своего билета, выбрать место и установить багаж на весы. После проверки параметров чемодана пассажир должен распечатать посадочный талон и багажную бирку, которую нужно прикрепить к багажу — по инструкции.
  • После этого чемодан отправится по ленте в систему сортировки багажа, а пассажир может проследовать на посадку в самолёт.
  • Если чемодан превышает нормы веса или размеров, нужно всё-таки обратиться на стойку обычной регистрации и оплатить перевес. Также в аэропорте можно самостоятельно зарегистрироваться на рейс без багажа.
  • Будут ли внедрять такие стойки в других аэропортах — не уточняется. Но авиакомпания в будущем планирует расширить услугу и на международные рейсы, пишет ТАСС.
Как выглядят стойки для самостоятельной регистрации на рейс и багажа. Источник: Telegram-канал «Аэрофлота»
Как выглядят стойки для самостоятельной регистрации на рейс и багажа. Источник: Telegram-канал «Аэрофлота»

#новости #аэрофлот

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