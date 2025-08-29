Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Образование
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Правительство России утвердило правила маркировки входящих: операторов обязали подписывать звонки от компаний и ИП

Маркировка лишит мошенников «главного инструмента — анонимности», считают в правительстве.

  • Операторы связи обязаны передавать информацию о звонящих с номеров компаний и индивидуальных предпринимателей с 1 сентября 2025 года, пишет РБК. Соответствующее постановление, которое будет действовать шесть лет, утвердило правительство.
  • При входящем вызове на экране телефона абонента кроме номера оператор должен показывать название компании или ИП и категорию звонка — например, «банк» или «реклама». Длина сообщения — до 32 символов.
  • В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отметили, что мера «лишает мошенников их главного инструмента — анонимности». Оператор будет передавать данные на основе договоров, заключённых с бизнесом.
  • РБК в мае 2025 года писало со ссылкой на бизнес, что компании связи могут получить «необоснованную возможность для заработка», а остальные понесут затраты. В июне с критикой выступил Национальный совет финансового рынка, писали «Известия».
  • Источник «Ъ» на телеком-рынке говорил, что маркировка вместо обычной пометки о рекламе или мошенниках предполагает специальный программно-аппаратный комплекс, развёрнутый на сети оператора. Для абонента это выглядит почти так же, но технически сделано по-другому. Поэтому «от оператора требуются существенные вложения», отмечал собеседник.
  • Маркировка звонков входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Госдума приняла соответствующий законопроект в марте 2025 года.
Евгения Евсеева
Деньги
Десять банковских карт на одного человека и самозапрет на звонки с иностранных номеров: Минцифры подготовило второй пакет мер против кибермошенников

Пока его только обсуждают.

#новости

14
7
1
1
111 комментариев