Правительство России утвердило правила маркировки входящих: операторов обязали подписывать звонки от компаний и ИП

Маркировка лишит мошенников «главного инструмента — анонимности», считают в правительстве.Операторы связи обязаны передавать информацию о звонящих с номеров компаний и индивидуальных предпринимателей с 1 сентября 2025 года, пишет РБК. Соответствующее постановление, которое будет действовать шесть лет, утвердило правительство.При входящем вызове на экране телефона абонента кроме номера оператор должен показывать название компании или ИП и категорию звонка — например, «банк» или «реклама». Длина сообщения — до 32 символов.В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко отметили, что мера «лишает мошенников их главного инструмента — анонимности». Оператор будет передавать данные на основе договоров, заключённых с бизнесом.РБК в мае 2025 года писало со ссылкой на бизнес, что компании связи могут получить «необоснованную возможность для заработка», а остальные понесут затраты. В июне с критикой выступил Национальный совет финансового рынка, писали «Известия».Источник «Ъ» на телеком-рынке говорил, что маркировка вместо обычной пометки о рекламе или мошенниках предполагает специальный программно-аппаратный комплекс, развёрнутый на сети оператора. Для абонента это выглядит почти так же, но технически сделано по-другому. Поэтому «от оператора требуются существенные вложения», отмечал собеседник.Маркировка звонков входит в первый пакет мер по борьбе с телефонными и кибермошенниками. Госдума приняла соответствующий законопроект в марте 2025 года.Евгения ЕвсееваДеньги26 авг