Данила Бычков
Мессенджер Max с 1 сентября 2025 года станет обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны

В этом списке он заменит «VK Мессенджер».

  • Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. С 1 сентября 2025 года Max войдёт в список программ, обязательных для предварительной установки на смартфоны и планшеты.
  • На базе Max будет работать «многофункциональный сервис обмена информацией», который обеспечит «безопасное» общение и доступ к «удобным» цифровым сервисам от государства и бизнеса, говорится в заявлении правительства.
  • В списке обязательных к предустановке программ Max заменит «VK Мессенджер», который находился там с 2023 года. Также с 1 сентября 2025 года магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройствах с iOS и HyperOS. Пока он доступен только на Android.
  • Кроме того, с 1 января 2026 года в список обязательных для предустановки программ добавится «Лайм HD TV» — она будет устанавливаться на телевизоры со Smart TV.
  • Бета-версия Max, который позиционируют как российский «аналог WeChat», появилась в магазинах приложений в марте 2025 года. Его развивает «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. Согласно распоряжению правительства, Max станет национальным мессенджером.
Валерия Ильина
Сервисы
Мессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться
От редакции
Текст обновлён 15 июля 2025 года.

На его базе будут развивать национальный мессенджер.

Мессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться

