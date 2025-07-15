А именно — компания «Коммуникационная платформа», следует из распоряжения.По данным Минцифры, у Max более 2 млн пользователей. Как часто они используют сервис — не уточняется.Бета-версия Max от VK появилась в магазинах приложений в марте 2025 года. Мессенджер позиционируют как российский «аналог WeChat». В нём есть личные и групповые чаты, звонки, функция денежных переводов, мини-приложения и интеграция с GigaChat от «Сбера». Тестируют также каналы.В будущем в мессенджер добавят подключение к Госуслугам, «Цифровой ID» для подтверждения личности, Госключ для подписания документов электронной подписью, а также образовательные сервисы для учителей, учеников и родителей.Источник фото: «Эксперт»Закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал в июне 2025 года. Тогда заявляли, что организацию, которая будет им заниматься, определит правительство. Но в Минцифры сразу сообщали, что план — развивать сервис на базе платформы от VK.Валерия ИльинаСервисы8 июляМессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться От редакцииТекст обновлён 15 июля 2025 года.На его базе будут развивать национальный мессенджер.#новости