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Полина Лааксо
Сервисы

Правительство постановило, что национальным мессенджером станет Max, а развивать его будет «дочка» VK

А именно — компания «Коммуникационная платформа», следует из распоряжения.

  • По данным Минцифры, у Max более 2 млн пользователей. Как часто они используют сервис — не уточняется.
  • Бета-версия Max от VK появилась в магазинах приложений в марте 2025 года. Мессенджер позиционируют как российский «аналог WeChat». В нём есть личные и групповые чаты, звонки, функция денежных переводов, мини-приложения и интеграция с GigaChat от «Сбера». Тестируют также каналы.
  • В будущем в мессенджер добавят подключение к Госуслугам, «Цифровой ID» для подтверждения личности, Госключ для подписания документов электронной подписью, а также образовательные сервисы для учителей, учеников и родителей.
Источник фото: «Эксперт»
Источник фото: «Эксперт»
  • Закон о создании национального мессенджера Владимир Путин подписал в июне 2025 года. Тогда заявляли, что организацию, которая будет им заниматься, определит правительство. Но в Минцифры сразу сообщали, что план — развивать сервис на базе платформы от VK.
Валерия Ильина
Сервисы
Мессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться
От редакции
Текст обновлён 15 июля 2025 года.

На его базе будут развивать национальный мессенджер.

Мессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться

#новости

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