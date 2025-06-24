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Артур Томилко
Право

Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Его будут развивать на базе платформы Max от VK, говорили в Минцифры.

  • Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу сразу после подписания президентом, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных для предустановки программ — они начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
  • Законопроект внесли в Госдуму летом 2024 года. Изначально речь в нём шла о том, что согласие на обработку персональных данных нужно оформлять отдельно от других подписываемых документов.
  • Ко второму чтению в документ внесли поправки. Они предполагают объединение государственных, финансовых и коммерческих сервисов в едином приложении — национальном мессенджере со «множеством интересных функций», отмечали авторы.
  • В июне 2025 года Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о создании национального мессенджера. В него планируют интегрировать государственные услуги, а также финансовые и коммерческие сервисы. Например, через приложение можно будет получить доступ к своим документам и предъявлять их при необходимости, отмечало ТАСС.
  • Согласно документу, организацию, которая будет развивать мессенджер, должно определить правительство. При этом глава Минцфиры Максут Шадаев пояснял, что развивать национальный мессенджер будут на базе платформы от VK.
  • В марте 2025 года «Ведомости» рассказали о запуске мессенджера Max от VK. Его бета-версия появилась в магазинах приложений. Если компании удастся интегрировать в мессенджер государственные сервисы, «потенциально он может стать аналогом китайского WeChat», говорили источники издания.
  • В середине июня VK и НСПК договорились протестировать переводы через СБП в мессенджере Max. Функцию начнут внедрять в начале июля 2025 года.

#новости #max

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