Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Его будут развивать на базе платформы Max от VK, говорили в Минцифры.Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступает в силу сразу после подписания президентом, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных для предустановки программ — они начнут действовать с 1 сентября 2025 года.Законопроект внесли в Госдуму летом 2024 года. Изначально речь в нём шла о том, что согласие на обработку персональных данных нужно оформлять отдельно от других подписываемых документов.Ко второму чтению в документ внесли поправки. Они предполагают объединение государственных, финансовых и коммерческих сервисов в едином приложении — национальном мессенджере со «множеством интересных функций», отмечали авторы.В июне 2025 года Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект о создании национального мессенджера. В него планируют интегрировать государственные услуги, а также финансовые и коммерческие сервисы. Например, через приложение можно будет получить доступ к своим документам и предъявлять их при необходимости, отмечало ТАСС.Согласно документу, организацию, которая будет развивать мессенджер, должно определить правительство. При этом глава Минцфиры Максут Шадаев пояснял, что развивать национальный мессенджер будут на базе платформы от VK.В марте 2025 года «Ведомости» рассказали о запуске мессенджера Max от VK. Его бета-версия появилась в магазинах приложений. Если компании удастся интегрировать в мессенджер государственные сервисы, «потенциально он может стать аналогом китайского WeChat», говорили источники издания.В середине июня VK и НСПК договорились протестировать переводы через СБП в мессенджере Max. Функцию начнут внедрять в начале июля 2025 года.#новости #max