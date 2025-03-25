VK запустит аналог китайского мессенджера WeChat — с госуслугами и платёжной системой

Эксперты оценивают инвестиции в 1-2 млрд рублей. VK весной 2025 года планирует начать тестирование мессенджера Max, рассказали «Ведомостям» два источника. По их словам, на первом этапе в сервисе будут доступны обмен сообщениями, мини-приложения, конструктор чат-ботов и платёжная система.В будущем в Max должны появиться госуслуги и другие функции для решения повседневных задач, говорят собеседники. Если компании удастся интегрировать в мессенджер государственные сервисы, то «потенциально он может стать аналогом китайского WeChat», пояснил один из них.В VK подтвердили газете, что бета-версия Max «в ближайшее время» появится в магазинах приложений для iOS и Android. В ней будут мессенджер, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов размером до 4 ГБ. При этом сервис не будет интегрирован с другими соцсетями компании, а VK Teams, «VK мессенджер» и «Сферум» продолжат работать.В бета-версии также будут доступны «несколько инструментов» для создания корпоративных чат-ботов и API для разработки мини-приложений, в том числе финансовых сервисов, магазинов и других, добавили представитель VK. Один из собеседников «Ведомостей» уточнил, что у Max будет и веб-версия для смартфонов и ПК. Зарегистрироваться в мессенджере на начальном этапе смогут владельцы российских и белорусских SIM-карт.Размер инвестиций в разработку сервиса источники газеты и представитель VK не назвали. Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивают первоначальные вложения в 1-2 млрд рублей в зависимости от использования готовых наработок.Фото РБК Чистый убыток VK в 2024 году увеличился в 2,8 раза и составил почти 95 млрд рублей, несмотря на рост выручки до 147,6 млрд рублей. Для снижения долговой нагрузки компания планирует провести допэмиссию акций объемом до 115 млрд рублей. #новости #vk