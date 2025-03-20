Чистый убыток VK в 2024 году увеличился в 2,8 раза и составил почти 95 млрд рублей

При этом выручка выросла на 23%, до 147,6 млрд рублей.Фото РБКДополнено в 14:10 мск. Акции VK на Мосбирже после публикации отчёта подешевели на 6,4%, до 307,1 рубля за бумагу. Компания опубликовала финансовые результаты за 2024 год. Средняя дневная аудитория сервисов VK составила 77 млн человек, следует из отчёта.Выручка VK в 2024 году выросла до 147,6 млрд рублей (+23% год к году). Большая её часть пришлась на онлайн-рекламу в соцсетях компании — 96,1 млрд рублей (+20% год к году).В сегменте «Образовательные технологии» (включает «Учи.ру» и «Тетерику») выручка выросла на 83%, до 6,3 млрд рублей. «Технологии для бизнеса» (VK Tech) показали рост на 42%, до 13,6 млрд рублей, «Экосистемные сервисы и прочие направления» — на 9%, до 24,6 млрд рублей.Операционные расходы группы увеличились до 152,6 млрд рублей, что на 25,8 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Чистый убыток вырос в 2,8 раза и достиг 94,95 млрд рублей.В планах VK на 2025 год развивать «точки будущего долгосрочного роста и повышать рентабельность» бизнеса. #новости #vk #отчётность