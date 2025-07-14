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Евгения Евсеева
Сервисы

В мессенджере Max от VK начали тестировать каналы

Можно подписываться на них, закреплять в списке чатов и объединять в папки.

  • Об этом пишет «Прайм». Каналы тестируют со «СМИ, блогерами, звёздами и инфлюенсерами» — всего 50 авторами. Создавать обычным пользователям их пока нельзя — такую возможность добавят позже.
  • Также пока нет функций комментирования и создания чата для канала, счётчика просмотра и настроек оформления. Их добавят в «ближайшее время».
  • Бета-версия Max — российского «аналога WeChat» от VK — появилась в магазинах приложений в марте 2025 года. В июле в неё добавили групповые звонки.
  • По собственным данным на начало июля, количество зарегистрированных пользователей превысило 2 млн.
Валерия Ильина
Сервисы
Мессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться

На его базе будут развивать национальный мессенджер, говорили в Минцифры.

Мессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться

#новости #max

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