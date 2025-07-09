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Таня Боброва
Сервисы

В мессенджер Max от VK добавили групповые видеозвонки

С неограниченным количеством участников.

  • Для создания группового звонка нужно нажать на кнопку «Звонки» и выбрать соответствующую опцию, рассказали в VK. После этого появится ссылка на онлайн-встречу, которой можно поделиться.
  • Во время видеовстречи пользователь видит других её участников. Есть опция демонстрации экрана. Длительность видеоконференции не ограничена.
  • В «ближайшее время» разработчики планируют добавить чат с участниками. Организатор сможет делиться правами администратора, а пользователи — выбирать «нейроаватары», маски и фоны.
  • Бета-версия Max — российского «аналога WeChat» от VK — появилась в магазинах приложений в марте 2025 года. По собственным данным на начало июля, количество зарегистрированных пользователей превысило 2 млн.
Валерия Ильина
Сервисы
Мессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться

На его базе будут развивать национальный мессенджер, говорили в Минцифры.

Мессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться

#новости #max

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