В мессенджер Max от VK добавили групповые видеозвонки

С неограниченным количеством участников.Для создания группового звонка нужно нажать на кнопку «Звонки» и выбрать соответствующую опцию, рассказали в VK. После этого появится ссылка на онлайн-встречу, которой можно поделиться.Во время видеовстречи пользователь видит других её участников. Есть опция демонстрации экрана. Длительность видеоконференции не ограничена.В «ближайшее время» разработчики планируют добавить чат с участниками. Организатор сможет делиться правами администратора, а пользователи — выбирать «нейроаватары», маски и фоны.Бета-версия Max — российского «аналога WeChat» от VK — появилась в магазинах приложений в марте 2025 года. По собственным данным на начало июля, количество зарегистрированных пользователей превысило 2 млн.Валерия ИльинаСервисывчераМессенджер Max: что о нём известно и как им пользоваться На его базе будут развивать национальный мессенджер, говорили в Минцифры.#новости #max