Путин утвердил повышение пошлин на получение водительских прав и регистрацию машин

С 1 сентября 2025 года.Президент Владимир Путин подписал закон о повышении пошлин на госуслуги для водителей, который Госдума приняла в третьем чтении в июле 2025 года.Пошлина за получение водительских прав вырастет с 2000-3000 рублей до 4000-6000 рублей в зависимости от типа удостоверения. За регистрацию автомобиля с выдачей номеров — с 2000 до 3000 рублей.За права международного образца придётся уплатить пошлину в 3200 рублей вместо нынешних 1600 рублей. За получение паспорта транспортного средства — с 1200 вместо 800 рублей.За свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе — 1500 рублей вместо 500 рублей, на пластиковом — 4500 рублей вместо 1500 рублей. Пошлина за выписку из госреестра транспортных средств составит 50 рублей за раз. Сейчас эта услуга бесплатная.Закон также предусматривает изменения для иностранцев: за постановку их на учёт по месту пребывания пошлина составит 500 рублей, по месту жительства — 1000 рублей.#новости #автомобили