Госдума приняла законопроект о повышении пошлин за получение водительских прав и регистрацию машины

Например, получить права можно будет за 4000-6000 рублей вместо 2000-3000 рублей.Источник: МинэкономразвитияГосдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, поднимающий в среднем в полтора-два раза пошлины на госуслуги для водителей.Так, пошлина за получение водительских прав вырастет с 2000-3000 рублей до 4000-6000 рублей в зависимости от типа удостоверения. За регистрацию автомобиля с выдачей номеров — с 2000 до 3000 рублей.Стоимость прав международного образца вырастет с 1600 до 3200 рублей, получение паспорта транспортного средства — с 800 до 1200 рублей.За свидетельство о регистрации транспортного средства на бумажном носителе придётся заплатить 1500 рублей вместо 500 рублей, на пластиковом — 4500 рублей вместо 1500 рублей. Пошлина за выписку из госреестра транспортных средств составит 50 рублей за раз — сейчас это бесплатно.Кроме машин, закон вводит пошлину за постановку иностранца на учёт по месту пребывания — 500 рублей, по месту жительства — 1000 рублей.Если законопроект одобрит Совфед и подпишет президент, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.Как изменятся пошлины. Источник: «Коммерсантъ»#новости