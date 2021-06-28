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Маша Цепелева

«Студия Лебедева» назвала женский голос неподходящим для «серьёзных людей» в анонсе помощника «Альфа-банка» Статьи редакции

Банк уже сказал, что не согласен с формулировкой «нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».

81 81 комментарий
3590 просмотров

«Студия Артемия Лебедева» разработала и показала айдентику и саунд-дизайн голосового помощника «Альф» от «Альфа-банка».

Альф работает в мобильном приложении банка. В релизе «Студии» помощника описали так: «Клиенты банка — серьёзные люди, нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».

Сотрудница ФБК Анна Бирюкова обратила внимание на формулировку в описании, к ней присоединились и другие пользователи Twitter.

anna biryukova @a_biryukova
Это — релиз голосового помощника альфа-банка. Альфа, ваши клиенты серьёзные люди и поэтому хотят разговаривать только с мужчиной? Какое позорище. https://t.co/rVszTT9OkE
Николай Овчинников @madchester_1977
Как серьезный человек (вроде) и клиент «Альфа-банка» (уже семь лет), я в целом готов говорить и с женщиной, и с котиком, и с говорящей монетой.

🤔🤔🤔 https://twitter.com/a_biryukova/status/1409458770028154885
siskinson @opuxlo
@a_biryukova его образ каждый представит сам https://t.co/n5IKSPuOeT
Aъthuъ @Aprelskiy
@a_biryukova Но это же робот, у него нет пола или упаси господи гендера

В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что в тексте использована неудачная формулировка одного из партнеров банка, и компания с ней категорически несогласна.

Позже в формулировке остался только «котик и говорящая монета».

Айдентика Альфа Студия Артемия Лебедева

#новость #альфабанк

81 81 комментарий
6
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81 комментарий
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Альфа-Банк

Здравствуйте.
Это неудачная формулировка в тексте одного из наших партнёров.
Мы с ней категорически не согласны.
Попросили партнёра удалить текст.

Ответить
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Alina S

16

Женщина - это для несерьезных людей? Ясно-понятно, студия Лебедева, однако, застряла в махровом сексизме 2000х

Ответить

Андрей Особов

Alina
26

Лебедев больной человек, его в серьез уже никто не воспринимает, не говоря уже о команде.

Ответить

Первичный Женя

Андрей
0

Но госзаказы то есть. Несмотря на диагноз ;)

Ответить

Alexander

Первичн…
1

Там это в плюс, помогает находить общий язык

Ответить

Федор Чеботарев

Первичн…
0

Государство видимо только и воспринимает. 

Ответить

Alina S

Первичн…
–3

...

Ответить

Sergei spiridonov

Андрей
0

)))) Источник: Да стопудова

Ответить

Вл В

Alina
8

Ага. Интересная ситуация.

Некая студия делает помощника для какого-то банка - "А давайте изобразим помощника женщиной". Т.е. объективизация женщины в чистом виде. Общественность - "ок".

Студия Лебедева пишет, что объективизировать помощника женщиной - не серьезно. Общественность - "сжечь его!".

Ответить

Первичный Женя

Alina
4

Женщина - друг человека )

Ответить

Денис Демидов

Alina
1

Лебедев pr гений и еще в дизайне понимает вроде.
Как говорил классик: пусть обо мне говорят, в крайнем случае хорошее 

Ответить

Удивленный месяц

Денис
1

Да, поджог минимум на 300 комментариев и только на VC. Не исключаю, что новорег Alina S с ними заодно.

Ответить

Федор Чеботарев

Alina
2

2000-е это теперь махровый сексизм? Я думал что о махровом сексизме есть смысл говорить в контексте 10-19 веков, но точно не 2000 года. 

Ответить

Дэни Трэхо

Alina
0

На взлёт!

Ответить

Igor Filippov

12

Специалист по серьезным людям.

Ответить

lakoros

Igor
1

Волосы у мужика должны быть только чёрными!  Иначе это гей! Да!

Ответить

Альфа-Банк

3

Здравствуйте.
Это неудачная формулировка в тексте одного из наших партнёров.
Мы с ней категорически не согласны.
Попросили партнёра удалить текст.

Ответить

Киска Эсминец

Альфа-Банк
10

может пора начинать выбирать нормальных партнеров?

Ответить

Антон Адамов

Киска
10

Каков банк таковы и партнёры

Ответить

Павел Евграфович

Альфа-Банк
5

Дорогая Альфа. А вы не рассматривали вариант не сотрудничать с такими токсичными контрагентами? Вы известны тем, что имеете смелость судиться даже с оборонными предприятиями, но продолжаете работать со студией Лебедева, которая стала синонимом деградации репутации (да и качества работ, чего уж там). Вот если есть в современной деловой среде какой-то однозначный антитренд, так это сотрудничество со студией Лебедева. Есть подозрение, что даже упоминание Студии делает вам антирекламу покруче, чем весь эффект от их работы. 

Ответить

Best Practice

Альфа-Банк
0

Хотели пошутить над Сбером с их котом, а пошутили над своим PR отделом 

Ответить

Вл В

Best
0

Ну шутки не всем дано понять.

Ответить

Mike Prokopenko

Альфа-Банк
0

Как хорошо, что я не являюсь клиентом альфа банка!

Ответить

Sergei Olenev

9

Нужно пригласить актера Клюквина для озвучки помощника - мужчина и голос отменный. Альф:

Ответить

Никита Алфимов

Sergei
5

Помоему ах/&нная идея. Я прям представляю как он говорит. "у вас кончились деньги на счету, вам даже на кошку не хватит. Давай я тебе денег одолжу?"

Ответить

Вл В

6

Мне кажется, тут кто-то недопонял посыла. Многих ботов как раз изображают "женщиной, котиком или говорящей монетой" ну и иногда "роботом". Похоже речь как раз шла о том, что так делать не надо.

Например:
В Сбербанке разработали три «персонажа» голосового помощника из «семейства Салют» — Сбер, Афина и Джой.

«Али́са» — виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс».

Ответить

Old Nick

Вл
5

Лучше бы в Сбере разработали бы не бота-идиота

Ответить

Вл В

Old
0

Ага, может еще и бесплатные переводы в разные регионы внутри банка ?

Ответить

Old Nick

Вл
0

да х. с переводами. они уже 2 месяц вопрос с комиссией решить не могут. их программисты накосячили, в результате с меня сняли денег. вот жду ответа, как рыбаки лета.

Ответить

Андрей Геращенко

Вл
0

а может еще и возможность предъявления справок 2ндфл в электронном виде в 2021? Сберу не до таких мелочей. Такси, доставка, самокаты, пицца вот приоритеты государственного банка, а не финансовый сектор

Ответить

Sergei Timofeyev

Old
0

Угу, чтобы вернуть деньги, они мне предложили перевести ещё! )))

Ответить

Вл В

Sergei
0

А тебе жалко что-ли денег на сберовский блокчейн? Жадный какой.)

Ответить

Sergei Timofeyev

Вл
0

Нет, мне не жалко

Ответить

Удивленный месяц

7

Будто бы Альф не может быть женщиной.

Ответить

Allan Schezar

6

Сколько ж невменяемых людей. Месседж целиком кто-нибудь читал? Речь о бессмысленности олицетворения бота кем бы то ни было. Где здесь претензии к женщинам?

Ответить

Вл В

Allan
2

В предложении встретилась слово "женщина" и негативная оценка - на вилы. А разбираться в смысле - это уже слишком сложно.

Ответить

Misha Zakarin

5

Патриархатус

Ответить

BadDaytrader ∞

4

Отлично. Мужской голос даже проще будет послать нахер

Ответить

NNM ASSN

2

Неужели лебедев высрал очередную громкую хуйню, чтобы о проекте услышали. Ой, никогда такого не было. А стадо давай разносить по всей сети.

Ответить

Андрей Пилпанов

3

Мне кажется, вряд ли в 2021 толпа сеошников, редакторов, пиарщиков и тп пустили бы такой косяк копирайтера в поле. Тут, как по мне, "плохой пиар тоже пиар" :) 

Ответить

Альфа-Банк

Андрей
–1

Это была неудачная формулировка в тексте одного из партнёров банка, мы с ней категорически не согласны.
Просим партнёра удалить текст.

Ответить

Николай Глущенко

Альфа-Банк
1

У вас на комментарии нейросеть отвечает?) Или даже без нейросети, просто один шаблон для всех критиков?)

Ответить

Ян Орлов

3

Большинство недалеких людей и шизофемок так и не поняли посыла и извратили смысл, а Альфа испугавшись «политики отмены» побежала тут же извиняться не пойми за что (ссыкуны).

Причём тут женщина, если речь о голосовом помощнике, который как правило женского голоса.

Посыл в том, что «мы не будем изображать женщину (человека!), котика или ещё какую-то лабуду, так как с вами говорит обезличенный искусственный разум.»

Ответить

Альфа-Банк

Ян
–1

Ян, мы не утверждали текст, который был опубликован одним из наших партнёров.
С такой формулировка мы категорически не согласны. 
Поэтому попросили партнёра удалить текст. 

Ответить

Ян Орлов

Альфа-Банк
0

А с чем именно вы не согласны?) можно узнать

Ответить

Alex Firssoff

2

Мало того, что сексисты, так они ещё и котисты! Лебедевка, что с вами не так? Если серьезно, то от таких представлений о серьезных и успешных людях хочется блевать — големы в пиджаках какие-то, фу.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
2
Ответить

Alex Firssoff

Sergei
0

Во, точно. Серьезным людям нужен такой помощник. Тут и мужик вроде, и скрепочка, и бумажечка — все отсылает нас к серьезности 😂😂😂

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
2
Ответить

Небольшой жёлтый робот

–2

Альфе нужна именно что истеричная баба в качестве помощника

Ответить

Konstantin Tiukos

2

Уже пофиксили, жим-жим, жим-жим, расходимся

Ответить

Альфа-Банк

Konstantin
–1

Формулировка в тексте одного из партнёров банка была неудачной. 
Мы с ней не согласны, поэтому попросили партнёра удалить текст. 

Ответить

Konstantin Kortava

2

Сначала приколы с Моргенштерном, теперь с голосовым помощником. «Альфа», держи подорожник.

Ответить

lakoros

2

 "Альф — электронное существо без тела, его образ каждый представит сам. "

И что все возмутились? основные голоса голосовых колонок и ассистентов женские. Поэтому я так понимаю, про это и написали.

Ответить

Яна Кашаева

1

А вот это обидно

Ответить

Ivan Shmelev

1

У меня другой вопрос. Зачем голосовой помошник, если даже нет чата с поддержкой?

Ответить

Альфа-Банк

Ivan
0

Иван, чат работает 💪🏼
Почему решили иначе? 

Ответить

Святослав Гусев

1

По многим социологическим опросам, данный банк считается худшем. Что с них взять.

Ответить

Андрей Геращенко

1

Утверждение про женский голос какая-то бредятина, но делать из этого новость вселенского масштаба бред еще больший. Ну, назвали, и назвали.

Ответить

Артур Гаврончук

1

Все правильно сказал!

Ответить

Vadim Dorofeev

1

Как же вы не понимаете, что вы байтанулись на уловку и принесли продажи альфа банку ...

Ответить

Alex D

1

Таким темпом получается, чтобы никому не было обидно, голосовой помощник должен быть черным мулатом с раскосыми глазами, карликом трансвисититом бисексуалом, лучше однорукий, в инвалидной коляске и дургими недугами...

Ответить

A V

–4

Посмотрим, выстрелит ли провокация фемок 😀

Ответить

Vadim Dorofeev

A
1

Выстрелит, надеюсь))

Ответить

Антон Волков

0

Настоящему мужику Темочке Лебедеву только Джигурда в постеле подходит 

Ответить

bastardos_no_pasaran

–5

Формулировка скорректирована на "говорящей кошкой, монетой или пиздой"

Ответить

Даниил Слесарчук

–1

Работать в конторе под руководством зашкварного путинофильского бюджетососного мурла Татьяныча с крашенными синими волосами и угрюмой мордой  - ок

Женский голос - не ок

Ответить

lakoros

Даниил
1

Вам не нравятся чьи-то политически взгляды - человек говно
Не нравится цвет волос - человек говно
Не нравится лицо - человек говно.

Кажется в вас слишком много говна.

Ответить

Ivan Baraev

0

Судя по всему, осознанная (и, возможно, согласованная с Альфой) провокация, чтобы благодаря новостным сайтам все быстренько узнали про этого нового помощника

Ответить

Альфа-Банк

Ivan
0

Нет, мы не утверждали текст. 
Просим партнёра текст удалить. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Альфа-Банк
1

Ваша заявка принята. В течение 30 дней мы её рассмотрим. 

Ответить

Sasha Tsereteli

0

F

Ответить

Andrei Sh

0

Я бы, как серьёзный человек, никогда бы не стал говорить с говорящим Артемием...

Ответить

Дмитрий Беликов

0

Скучает по Бизнес-Линчу

Ответить

kova7ev

0

Сначало этот с татухой на роже, теперь еще один с раздутым эго. Альфа, вы точно движетесь правльно?

Ответить

Марк Захаров

0

И на фоне обязательно должна играть «Let my people go»

Ответить

Комментарий удален

Алексей Штейн

0

И вы туда же. В банковской приложение не надо пихать то, что не связано с финансами 

Ответить

Сергей Милосердов

0

Бред. Красивый женский голос - отличное решение для любых сценариев. Возможно во мне говорит гендерная принадлежность, но уверен, что большинству представителей женского пола тоже приятно слышать женский голос. Какой-нибудь сексуальный голос испанского мачо наверное им приятнее будет слушать, но такой вариант точно не для серьёзных бесед.

Ответить

Вл В

Сергей
0

Ну если бы вы вникли в пресс-релиз, то увидели бы, что речь идёт про образ, а не про голос.

Ответить

Ilya S

0

Пользуюсь альфа-банком довольно давно, но в последнее время, всё что он делает - дискредитирует себя. Начиная от сомнительной рекламы, до мобильного банка в котором нельзя удалить банеры с предложениями от банка, что дальше? Ставки на спорт и микрокредиты?

Ответить

Алексей Лебедев

0

А что ожидать от мракобеса Лебедева, рыба гниет с головы, вся компания такая

Ответить

Александра

0

Студия Лебедева назвала, студия Лебедева и получила от банка за такое высказывание, будут думать прежде писать 

Ответить
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Читать все 81 комментарий
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Маша Цепелева
«Студия Лебедева» назвала женский голос неподходящим для «серьёзных людей» в анонсе помощника «Альфа-банка» Статьи редакции

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