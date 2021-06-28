Меньше, да лучше: как веб-мастеру работать с нишевыми офферами

Раскрученность бренда, большой поток покупателей и широкий ассортимент товаров или услуг — все это привлекает веб-мастеров работать с крупнейшими рекламодателями. Однако свои бонусы при работе есть и у нишевых магазинов из сегмента среднего и малого бизнеса. О преимуществах таких офферов и секретах эффективной работы с ними расскажем в этом…