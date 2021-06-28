«Студия Лебедева» назвала женский голос неподходящим для «серьёзных людей» в анонсе помощника «Альфа-банка» Статьи редакции
Банк уже сказал, что не согласен с формулировкой «нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».
«Студия Артемия Лебедева» разработала и показала айдентику и саунд-дизайн голосового помощника «Альф» от «Альфа-банка».
Альф работает в мобильном приложении банка. В релизе «Студии» помощника описали так: «Клиенты банка — серьёзные люди, нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».
Сотрудница ФБК Анна Бирюкова обратила внимание на формулировку в описании, к ней присоединились и другие пользователи Twitter.
В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что в тексте использована неудачная формулировка одного из партнеров банка, и компания с ней категорически несогласна.
Позже в формулировке остался только «котик и говорящая монета».
Здравствуйте.
Это неудачная формулировка в тексте одного из наших партнёров.
Мы с ней категорически не согласны.
Попросили партнёра удалить текст.
Женщина - это для несерьезных людей? Ясно-понятно, студия Лебедева, однако, застряла в махровом сексизме 2000х
Лебедев больной человек, его в серьез уже никто не воспринимает, не говоря уже о команде.
Первичный Женя
Но госзаказы то есть. Несмотря на диагноз ;)
Ага. Интересная ситуация.
Некая студия делает помощника для какого-то банка - "А давайте изобразим помощника женщиной". Т.е. объективизация женщины в чистом виде. Общественность - "ок".
Студия Лебедева пишет, что объективизировать помощника женщиной - не серьезно. Общественность - "сжечь его!".
Лебедев pr гений и еще в дизайне понимает вроде.
Как говорил классик: пусть обо мне говорят, в крайнем случае хорошее
Удивленный месяц
Да, поджог минимум на 300 комментариев и только на VC. Не исключаю, что новорег Alina S с ними заодно.
2000-е это теперь махровый сексизм? Я думал что о махровом сексизме есть смысл говорить в контексте 10-19 веков, но точно не 2000 года.
Специалист по серьезным людям.
Здравствуйте.
Это неудачная формулировка в тексте одного из наших партнёров.
Мы с ней категорически не согласны.
Попросили партнёра удалить текст.
может пора начинать выбирать нормальных партнеров?
Дорогая Альфа. А вы не рассматривали вариант не сотрудничать с такими токсичными контрагентами? Вы известны тем, что имеете смелость судиться даже с оборонными предприятиями, но продолжаете работать со студией Лебедева, которая стала синонимом деградации репутации (да и качества работ, чего уж там). Вот если есть в современной деловой среде какой-то однозначный антитренд, так это сотрудничество со студией Лебедева. Есть подозрение, что даже упоминание Студии делает вам антирекламу покруче, чем весь эффект от их работы.
Хотели пошутить над Сбером с их котом, а пошутили над своим PR отделом
Нужно пригласить актера Клюквина для озвучки помощника - мужчина и голос отменный. Альф:
Помоему ах/&нная идея. Я прям представляю как он говорит. "у вас кончились деньги на счету, вам даже на кошку не хватит. Давай я тебе денег одолжу?"
Мне кажется, тут кто-то недопонял посыла. Многих ботов как раз изображают "женщиной, котиком или говорящей монетой" ну и иногда "роботом". Похоже речь как раз шла о том, что так делать не надо.
Например:
В Сбербанке разработали три «персонажа» голосового помощника из «семейства Салют» — Сбер, Афина и Джой.
«Али́са» — виртуальный голосовой помощник, созданный компанией «Яндекс».
а может еще и возможность предъявления справок 2ндфл в электронном виде в 2021? Сберу не до таких мелочей. Такси, доставка, самокаты, пицца вот приоритеты государственного банка, а не финансовый сектор
Угу, чтобы вернуть деньги, они мне предложили перевести ещё! )))
Сколько ж невменяемых людей. Месседж целиком кто-нибудь читал? Речь о бессмысленности олицетворения бота кем бы то ни было. Где здесь претензии к женщинам?
Неужели лебедев высрал очередную громкую хуйню, чтобы о проекте услышали. Ой, никогда такого не было. А стадо давай разносить по всей сети.
Мне кажется, вряд ли в 2021 толпа сеошников, редакторов, пиарщиков и тп пустили бы такой косяк копирайтера в поле. Тут, как по мне, "плохой пиар тоже пиар" :)
Это была неудачная формулировка в тексте одного из партнёров банка, мы с ней категорически не согласны.
Просим партнёра удалить текст.
У вас на комментарии нейросеть отвечает?) Или даже без нейросети, просто один шаблон для всех критиков?)
Большинство недалеких людей и шизофемок так и не поняли посыла и извратили смысл, а Альфа испугавшись «политики отмены» побежала тут же извиняться не пойми за что (ссыкуны).
Причём тут женщина, если речь о голосовом помощнике, который как правило женского голоса.
Посыл в том, что «мы не будем изображать женщину (человека!), котика или ещё какую-то лабуду, так как с вами говорит обезличенный искусственный разум.»
Ян, мы не утверждали текст, который был опубликован одним из наших партнёров.
С такой формулировка мы категорически не согласны.
Поэтому попросили партнёра удалить текст.
Мало того, что сексисты, так они ещё и котисты! Лебедевка, что с вами не так? Если серьезно, то от таких представлений о серьезных и успешных людях хочется блевать — големы в пиджаках какие-то, фу.
Во, точно. Серьезным людям нужен такой помощник. Тут и мужик вроде, и скрепочка, и бумажечка — все отсылает нас к серьезности 😂😂😂
Уже пофиксили, жим-жим, жим-жим, расходимся
Формулировка в тексте одного из партнёров банка была неудачной.
Мы с ней не согласны, поэтому попросили партнёра удалить текст.
Сначала приколы с Моргенштерном, теперь с голосовым помощником. «Альфа», держи подорожник.
"Альф — электронное существо без тела, его образ каждый представит сам. "
И что все возмутились? основные голоса голосовых колонок и ассистентов женские. Поэтому я так понимаю, про это и написали.
У меня другой вопрос. Зачем голосовой помошник, если даже нет чата с поддержкой?
По многим социологическим опросам, данный банк считается худшем. Что с них взять.
Утверждение про женский голос какая-то бредятина, но делать из этого новость вселенского масштаба бред еще больший. Ну, назвали, и назвали.
Как же вы не понимаете, что вы байтанулись на уловку и принесли продажи альфа банку ...
Таким темпом получается, чтобы никому не было обидно, голосовой помощник должен быть черным мулатом с раскосыми глазами, карликом трансвисититом бисексуалом, лучше однорукий, в инвалидной коляске и дургими недугами...
Посмотрим, выстрелит ли провокация фемок 😀
Формулировка скорректирована на "говорящей кошкой, монетой или пиздой"
Работать в конторе под руководством зашкварного путинофильского бюджетососного мурла Татьяныча с крашенными синими волосами и угрюмой мордой - ок
Женский голос - не ок
Судя по всему, осознанная (и, возможно, согласованная с Альфой) провокация, чтобы благодаря новостным сайтам все быстренько узнали про этого нового помощника
Нет, мы не утверждали текст.
Просим партнёра текст удалить.
Я бы, как серьёзный человек, никогда бы не стал говорить с говорящим Артемием...
Сначало этот с татухой на роже, теперь еще один с раздутым эго. Альфа, вы точно движетесь правльно?
Комментарий удален
И вы туда же. В банковской приложение не надо пихать то, что не связано с финансами
Бред. Красивый женский голос - отличное решение для любых сценариев. Возможно во мне говорит гендерная принадлежность, но уверен, что большинству представителей женского пола тоже приятно слышать женский голос. Какой-нибудь сексуальный голос испанского мачо наверное им приятнее будет слушать, но такой вариант точно не для серьёзных бесед.
Пользуюсь альфа-банком довольно давно, но в последнее время, всё что он делает - дискредитирует себя. Начиная от сомнительной рекламы, до мобильного банка в котором нельзя удалить банеры с предложениями от банка, что дальше? Ставки на спорт и микрокредиты?
А что ожидать от мракобеса Лебедева, рыба гниет с головы, вся компания такая
Студия Лебедева назвала, студия Лебедева и получила от банка за такое высказывание, будут думать прежде писать
Банк уже сказал, что не согласен с формулировкой «нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».
Привет! Я — Женя Пелевина, c 2014 я занимаюсь развитием HR-бренда крупных компаний. Первые проекты по employer branding и рекрутменту были в консалтинге — EY, McKinsey, а затем я перешла в сферу IT.
Клиентам будут доступны инвестиционное консультирование, управление счетами, налоговое планирование, а также другие услуги.
В компании разбираются.
Раскрученность бренда, большой поток покупателей и широкий ассортимент товаров или услуг — все это привлекает веб-мастеров работать с крупнейшими рекламодателями. Однако свои бонусы при работе есть и у нишевых магазинов из сегмента среднего и малого бизнеса. О преимуществах таких офферов и секретах эффективной работы с ними расскажем в этом…
Правительство выдавало разрешение на торговлю алкоголем и устанавливало суммы, которые должен приносить владелец кабаков. Если у него были маленькие продажи, его наказывали, а население, которое мало пьёт, штрафовали.
Мы дошли до этапа монетизации, несмотря на нашу прокрастинацию и обстоятельства непреодолимой силы, но сохранили доступность нашего сервиса по сравнению со всеми известными конкурентами.
Особенности проведения киберспортивных турниров в режиме online и их влияние на fair play
Очень советуем не просто сохранить статью, но и внимательно почитать описания приложений. Вы обязательно найдете то, что нужно: для фото, видео, гифок, упрощенного монтажа, коллажей, виртуальной реальности и даже для создания простых ценников вместо шоппинг-тегов. Пусть креатив идет рука об руку со здравым смыслом.
Компания «AliExpress Россия» обосновалась в одной из башен «Москва-Сити». Вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом Анна Орлова провела экскурсию по офису и рассказала о планах компании.