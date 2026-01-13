Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Мнения
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетинг

«VK Реклама» добавила инструмент для проведения опросов на узнаваемость и восприятие бренда во время конкретной рекламной кампании

Похожий инструмент есть и у «Яндекса».

Источник: «VK Реклама»
Источник: «VK Реклама»
  • Он называется BrandLift, сообщила компания. Инструмент позволяет проводить опрос пользователей, чтобы оценить узнаваемость бренда и его предпочтение другим компаниям, запоминаемость конкретной рекламы и намерение купить товары и услуги.
  • Исследование можно запустить вместе с началом рекламной кампании — или в течение пяти дней после старта. Но тогда кампания должна длиться не менее двух недель.
  • Инструмент работает, если подключена цель «Узнаваемость и охват», а формат рекламы — в виде баннера или видео.
  • Цель исследования можно выбрать из списка — система автоматически подберёт формулировки вопросов для выбранной метрики. Также можно добавить в качестве вариантов для ответа бренды конкурентов — для сравнения.

#новости #vkреклама

2
1
1
29 комментариев