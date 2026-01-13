«VK Реклама» добавила инструмент для проведения опросов на узнаваемость и восприятие бренда во время конкретной рекламной кампании

Похожий инструмент есть и у «Яндекса». Источник: «VK Реклама»Он называется BrandLift, сообщила компания. Инструмент позволяет проводить опрос пользователей, чтобы оценить узнаваемость бренда и его предпочтение другим компаниям, запоминаемость конкретной рекламы и намерение купить товары и услуги.Исследование можно запустить вместе с началом рекламной кампании — или в течение пяти дней после старта. Но тогда кампания должна длиться не менее двух недель.Инструмент работает, если подключена цель «Узнаваемость и охват», а формат рекламы — в виде баннера или видео.Цель исследования можно выбрать из списка — система автоматически подберёт формулировки вопросов для выбранной метрики. Также можно добавить в качестве вариантов для ответа бренды конкурентов — для сравнения.#новости #vkреклама