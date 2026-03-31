Разработчики заметили, что Copilot вставил «рекламу» Slack, Teams и VS Code в 1,5 млн пулл-реквестов на GitHub

Вице-президент GitHub Мартин Вудворд заявил в посте в X, что «рекомендации» были и до этого, но в заявках, которые Copilot генерировал с нуля. Он согласился, что в отредактированных пул-реквестах пользователей они неуместны. Теперь их отключили «полностью». 31 марта Вудворд ещё раз прокомментировал, что компания «не размещает и не планирует размещать рекламу на GitHub».