Разработчики заметили, что Copilot вставил «рекламу» Slack, Teams и VS Code в 1,5 млн пулл-реквестов на GitHub

На фоне недовольства «рекомендации» от Copilot отключили.Источник: Neowin Австралийский разработчик Зак Мэнсон рассказал, что его коллега попросил Copilot исправить ошибку в запросе на изменение кода одного из проектов на GitHub — ИИ-помощник не только внёс изменение, но и вставил сообщение со значком молнии, которое показалось пользователю рекламным.В нём бот предложил попробовать расширение Raycast для быстрого запуска Copilot на Mac и прикрепил ссылку. Мэнсон отметил, что видеть рекламу в своих пулл-реквестах «неприятно», как будто пользователь сам её вписал.Издание Neowin нашло на GitHub более 11 тысяч пулл-реквестов с упоминанием Raycast и всего 1,5 млн запросов с похожими вставками про Slack, Teams, VS Code и JetBrains.На фоне недовольства в соцсетях функцию отключили, рассказал менеджер по продукту GitHub Тим Роджерс. Он назвал решение добавлять «подсказки о сервисах» ошибочным и пообещал, что разработчики «больше не увидят ничего подобного».Вице-президент GitHub Мартин Вудворд заявил в посте в X, что «рекомендации» были и до этого, но в заявках, которые Copilot генерировал с нуля. Он согласился, что в отредактированных пул-реквестах пользователей они неуместны. Теперь их отключили «полностью». 31 марта Вудворд ещё раз прокомментировал, что компания «не размещает и не планирует размещать рекламу на GitHub».#новости