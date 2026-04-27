«Яндекс» протестирует сервис для размещения рекламы в каналах в Max

Партнёры смогут размещать рекламу в закрытых и публичных каналах с более чем 1000 подписчиков.Компания рассчитывает, что на первом этапе бета-тестирования поучаствуют около 2000 каналов, уже подключённых к монетизации в рекламной сети «Яндекса». Таргетинг будет доступен по географии и тематике каналов на основе данных компании.Чтобы принять участие в тестах, рекламодателям нужно обратиться к персональному менеджеру в «Яндекс Директе». Авторам и владельцам каналов — подключиться к монетизации в рекламной сети «Яндекса».Способ монетизации пока один: владелец страницы сам выбирает рекламные предложения из каталога, создаёт рекламные посты и размещает их в канале, получая оплату за целевые действия.Второй появится в мае 2026 года и позволит настраивать автопубликации. Автору нужно задать расписание показов, установить максимальное количество рекламных постов в неделю и стратегию подбора рекламы. Для этого надо добавить специального бота в канал, пройти модерацию и затем получать вознаграждение за показы.По словам компании, к рекламной сети «Яндекса» подключено более 21 тысячи каналов и блогов в Telegram, «ВКонтакте», RuTube и YouTube с суммарным охватом 350 млн подписчиков. В Max на март 2026 года, по данным VK, пользователи и компании создали 2,2 млн публичных и приватных каналов.Евгения ЕвсееваМаркетинг04.07.2025