Google сместила Apple с первого места в рейтинге самых дорогих и «сильных» брендов по версии Kantar, возглавив топ впервые с 2018 года

Благодаря передовым ИИ-моделям и внедрению Gemini в свои сервисы.Источник: KantarМаркетинговое агентство Kantar Millward Brown 21 год публикует рейтинг 100 мировых компаний с учётом финансовых показателей и «силы бренда».У Google прирост на 57% в годовом выражении — до $1,5 трлн. Впервые с 2018 года она заняла первое место в рейтинге. Apple занимала первую строчку семь лет подряд до 2015 года, затем четыре года подряд с 2022 по 2025 год. В 2026-м она на втором месте с ростом на 6% — до $1,4 трлн.Рост Google обусловлен выпуском передовых ИИ-моделей, интеграцией Gemini во все существующие продукты и сервисы компании, особенно в поиск, а также инвестициями в центры обработки данных, объясняет Kantar.Агентство также отметило рост Anthropic, которая впервые вошла в рейтинг, заняв 27 место с оценочной стоимостью $96,6 млрд. OpenAI, по оценкам Kantar, показала самый высокий годовой рост среди компаний в 2026 году — на 285%. Единственным брендом в истории топ-100 Kantar с большим показателем был BlackBerry с ростом 390% в 2008 году.В отчёте также отмечают продолжающийся рост стоимости брендов азиатского рынка. Alibaba — на 51%, Xiaomi — на 48%, Tencent — на 45%. Последняя впервые с 2023 года вернулась в топ-10.Совокупная оценочная стоимость всех брендов в рейтинге выросла на 22% год к году и достигла рекордных $13,1 трлн.Для составления рейтинга Kantar учитывает стоимость компании и «ценность бренда», то есть то, насколько потребители готовы за этот бренд переплачивать.Стоимость определяют на основе финансовых результатов по S&P Capital IQ, также учитывают долю нематериальных активов, в том числе патентов и товарных знаков. Затем оценивают, какая часть стоимости обусловлена «силой бренда», с помощью фреймворка Meaningful, Different, Salient (MDS). Он учитывает текущий спрос, способность удерживать более высокую цену и потенциал роста.Таня Боброва