Uber запустил в Японии временный тариф Drift для экстремальных поездок с профессиональными гонщиками по автодрому — за $190

Для поклонников «Токийского дрифта» и Forza Horizon, как пишет Dexerto.Источник: UberВ рамках программы с дополнительными услугами для туристов Go Anywhere компания запустила Uber Drift в Токио. Проект приурочен к выходу гоночной игры Forza Horizon 6, действие которой происходит в Японии.Сначала автомобили премиум-тарифа Uber Black отвозят клиента до гоночной трассы Mobara Twin Circuit. Там пассажир пересаживается в японские спортивные модели — Nissan Silvia S15 или Nissan 180SX. За рулём профессиональный гонщик, который прокатит по автодрому на скорости 100 км/ч.Источник: UberПоездка на 90 минут стоит $190 (13,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 29 мая 2026 года). Сеанс нужно заранее бронировать в приложении Uber, количество мест ограничено. Заезды пройдут с 3 июня по 1 июля 2026 года.