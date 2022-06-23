РБК выпустил мерч с мемом «*из*е*» и «допиздержками» Статьи редакции
В коллаборации со SlovoDna.
- Медиахолдинг открыл продажи футболок, худи, шопперов и других вещей, которые создали вместе с пабликом SlovoDna. Об этом сообщили в РБК.
- Среди принтов — «*из*е*», «курс**бля», «допиздержки», «кRIPта», «SWIFTопляска» и другие. Цены — от 990 рублей.
- Сделать коллаборацию решили после того, как на своём стенде на Петербургском международном экономическом форуме холдинг разместил надпись «РБК — это про *из*е*».
- «Бумага» заметила, что для стенда, вероятно, использовали идею основателя бренда Kirill Karavaev и паблика SlovoDna, предпринимателя Кирилла Караваева. Он продавал футболки и толстовки «Бизнес» с аналогичным дизайном на своём сайте. Тогда же издание сообщило о возможной коллаборации.
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