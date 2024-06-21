«Ситилинк» открыл первый магазин обновлённого формата — с витринами техники

До этого магазины работали как пункты выдачи, технику в них посмотреть было нельзя.Фото: «Ситилинк»Первая точка в новом формате заработала в ТЦ «Аврора Молл» в Самаре, сообщила компания. Всего в течение 2024 года «Ситилинк» хочет запустить больше 30 таких магазинов: 14 из них будут новыми, ещё у не менее 20 точек проведут ребрендинг.Если формат будет успешным, количество обновлённых магазинов увеличат.Фото: «Ситилинк»С момента открытия «Ситилинка» в 2008 году все точки работали в концепции «магазина-склада» — это позволяло иметь в наличии большое количество разных товаров, быстро их доставлять, а клиентам — забирать сразу после заказа. Точки работали скорее как ПВЗ.Обычный магазин «Ситилинка»В новых магазинах появятся витрины с техникой: на них представят больше 270 наименований — компьютеры, телевизоры, мелкую бытовую технику, смартфоны и аксессуары.Площадь новых точек — 355 м². Складская зона останется, там будет храниться около 4500 наименований. Сам склад «спрячут» от посетителей, интерьер станет «ярче и современнее». В нём поменялись цвета — теперь преобладают голубой и синий с оранжевыми акцентами.Для «Ситилинка» появление магазинов с витринами — «новый вызов». В компании надеются, что этот подход поможет «стать ближе к покупателям» и предоставить им «сервис и экспертизу, которых они ожидают». Для этого сотрудники магазинов теперь будут консультировать покупателей и помогать им с выбором техники. Также появится услуга офлайн-кредитов.Фото: «Ситилинк»Фото: «Ситилинк»#новости #ситилинк
выглядит как фотка из 90х
Ситилинк в 2024 году изобрел магазин, вау
1 в 1 просто
Как ДНС
Не выглядит
Так все узнали, что Ситилинк еще жив
Реально бессмысленно залезать на сайт ситилинка, ни ассортимента, ни информации, ни цен нормальных
Рулят только днс, озон и Алик