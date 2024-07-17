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Евгения Евсеева
Торговля

Французский производитель очков EssilorLuxottica купит бренд одежды Supreme за $1,5 млрд

В 2020 году его продали за $2,1 млрд.

Фото: <a href="https://unsplash.com/@ksukkuri?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Keisuke Kuribara</a> / Unsplash 
Фото: Keisuke Kuribara / Unsplash 
  • EssilorLuxottica договорился выкупить Supreme у VF Corporation, владеющей брендами Vans и Timberland, за $1,5 млрд. Сумму выплатят наличными, сделку обе стороны рассчитывают закрыть до конца 2024 года.
  • VF Corporation приобрела Supreme в 2020 году за $2,1 млрд. Гендиректор компании Брэкен Дарелл отметил, что VF после стратегического анализа пришла к выводу, что «синергия между ней и Supreme ограничена», поэтому продажа — «это естественный шаг».
  • EssilorLuxottica — французская компания, один из крупнейших в мире производителей очков. Ей принадлежит больше 150 брендов, среди них — Ray-Ban и Oakley. Также она владеет лицензиями на производство очков под брендами Jimmy Choo, Swarovski, Dolce & Gabbana и другими.
Истории
Вырасти из магазина для скейтеров в большой бренд: история Supreme

За 25 лет Supreme удалось пройти путь от обычного бутика в Сохо в бренд, новые коллекции которого покупают за несколько минут.

Вырасти из магазина для скейтеров в большой бренд: история Supreme

#новости #supreme

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7 комментариев
Влад Шушкевич

Наличными??? Полтора миллиарда? Моё уважение.

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1
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Dimitri

Тут скорее всего просто немного кривой перевод. На английском cash часто используют для денег из собственных средств, не обязательно налик.

2
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Po...

Ага а ещё говорят налик умирает и в Европе уже нигде не используется...

1
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Дед Мазай

Одноцентовыми монетами, Карл.

1
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Жан Жак

компания в целом хорошая , так что суприм будет в надежных руках

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Милая Мила

решили перейти с производства очков на производство одежды еще

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