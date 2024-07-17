Французский производитель очков EssilorLuxottica купит бренд одежды Supreme за $1,5 млрд

В 2020 году его продали за $2,1 млрд. Фото: Keisuke Kuribara / Unsplash EssilorLuxottica договорился выкупить Supreme у VF Corporation, владеющей брендами Vans и Timberland, за $1,5 млрд. Сумму выплатят наличными, сделку обе стороны рассчитывают закрыть до конца 2024 года. VF Corporation приобрела Supreme в 2020 году за $2,1 млрд. Гендиректор компании Брэкен Дарелл отметил, что VF после стратегического анализа пришла к выводу, что «синергия между ней и Supreme ограничена», поэтому продажа — «это естественный шаг».EssilorLuxottica — французская компания, один из крупнейших в мире производителей очков. Ей принадлежит больше 150 брендов, среди них — Ray-Ban и Oakley. Также она владеет лицензиями на производство очков под брендами Jimmy Choo, Swarovski, Dolce & Gabbana и другими.Истории01.12.2019Вырасти из магазина для скейтеров в большой бренд: история Supreme За 25 лет Supreme удалось пройти путь от обычного бутика в Сохо в бренд, новые коллекции которого покупают за несколько минут.#новости #supreme
Наличными??? Полтора миллиарда? Моё уважение.
Тут скорее всего просто немного кривой перевод. На английском cash часто используют для денег из собственных средств, не обязательно налик.
Ага а ещё говорят налик умирает и в Европе уже нигде не используется...
Одноцентовыми монетами, Карл.
компания в целом хорошая , так что суприм будет в надежных руках
решили перейти с производства очков на производство одежды еще