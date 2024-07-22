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Таня Боброва
Торговля

Ozon встретился с курьерами после сообщений о «забастовке» в Екатеринбурге — в частности, договорился о допвыплатах

Накануне местные СМИ сообщили о жалобах курьеров на позднюю выдачу заказов.

  • 21 июля 2024 года издание E1 написало о забастовке курьеров Ozon в Екатеринбурге. По его данным, в акции участвовали около 70 человек — «почти все водители». Они, в частности, жалуются на задержки выдачи заказов, из-за которых работать приходится до «12:00 ночи».
  • В маркетплейсе пояснили, что в регионе не хватает складского персонала: из-за этого курьеры получают заказы позже обычного, а «значит, начинают и заканчивают развозку позже, чем это было в привычном режиме».
  • Ozon провёл встречу с инициативной группой курьеров Свердловской области. В частности, «пока не нормализуется процесс отгрузки на складе», компания «будет компенсировать курьерам повышенную нагрузку».
  • Также маркетплейс создал группы для курьеров с руководителями курьерской доставки Ozon для оперативного обмена информацией. В компании отметили, что «решение всем понравилось». Задержанные заказы клиентам доставят в «ближайшие дни».

#новости #ozon

6
31
31 комментарий
Подрыв Устоев
9
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Griby Lenina

Не сегодня, иначе некому было бы развозить. Через неделю.

2
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Режиссер Максим

Надеюсь, что нет. Это было бы как-то больно грустно.

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Чай поставьте

Круто. Одни разбухтелись, вторые к ним прислушались и порешали вопросы . Рад видеть, что кто-то умеет работать

6
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Андрей

Зачинщика потом посадят

1
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Ivan sss

А озон - это кто?

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Максим Исаев

Это брат азота

10
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