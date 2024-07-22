Ozon встретился с курьерами после сообщений о «забастовке» в Екатеринбурге — в частности, договорился о допвыплатах

Накануне местные СМИ сообщили о жалобах курьеров на позднюю выдачу заказов.21 июля 2024 года издание E1 написало о забастовке курьеров Ozon в Екатеринбурге. По его данным, в акции участвовали около 70 человек — «почти все водители». Они, в частности, жалуются на задержки выдачи заказов, из-за которых работать приходится до «12:00 ночи».В маркетплейсе пояснили, что в регионе не хватает складского персонала: из-за этого курьеры получают заказы позже обычного, а «значит, начинают и заканчивают развозку позже, чем это было в привычном режиме».Ozon провёл встречу с инициативной группой курьеров Свердловской области. В частности, «пока не нормализуется процесс отгрузки на складе», компания «будет компенсировать курьерам повышенную нагрузку».Также маркетплейс создал группы для курьеров с руководителями курьерской доставки Ozon для оперативного обмена информацией. В компании отметили, что «решение всем понравилось». Задержанные заказы клиентам доставят в «ближайшие дни».#новости #ozon
Не сегодня, иначе некому было бы развозить. Через неделю.
Надеюсь, что нет. Это было бы как-то больно грустно.
Круто. Одни разбухтелись, вторые к ним прислушались и порешали вопросы . Рад видеть, что кто-то умеет работать
Зачинщика потом посадят
А озон - это кто?
Это брат азота