Ozon запустил кредиты для внешнего бизнеса — раньше их могли оформить лишь продавцы маркетплейса

Взять можно от 10 тысяч до 300 млн рублей. Чтобы увеличить лимит, нужно предоставить данные о продажах. Финансовое направление маркетплейса Ozon Fintech открыло доступ к кредитам всем юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). Оформить заём можно в онлайне — в личном кабинете «Ozon кредит»Также компания запустила кредиты для владельцев ПВЗ Ozon. Условия такие же, как и для всех предпринимателей.Открывать расчётный счёт в «Ozon Банке» не нужно — достаточно указать счёт в удобном банке, деньги придут туда на следующий день. Средства не целевые — направить их можно на любые цели для бизнеса. Минимальная сумма — 10 тысяч рублей, максимальная — 300 млн рублей.Залога нет, поручители также не требуются. ИП нужно будет предоставить только данные паспорта, юрлицам — паспорт директора компании, её устав, выписку из протокола собрания или решение о назначении на должность, паспортные данные участников фирмы. Чтобы улучшить условия кредита, можно предоставить дополнительные документы.Например, для продавцов Ozon лимит по кредиту рассчитывается на основе данных об обороте на маркетплейсе, внешнему же бизнесу придётся предоставлять документы для подтверждения продаж. Для этого понадобится выписка из банка, для продавцов других маркетплейсов или ПВЗ — данные об обороте. Их можно передать через API площадок.Для предпринимателей действует ставка от 0,97% в месяц, срок погашения кредита — от одного месяца до полутора лет. Платежи нужно вносить ежемесячно, график доступен в личном кабинете в «Ozon Кредите».#новости #ozon
кредиты по 25% - спасибо - кушайте сами
кредит полезен только если его не надо отдавать
Маловато будет
Хорошо в России жить, любой может взять кредит по 25%.
Ну мулодцы.. думаю, что Сбер, Альфа, ТБан обосрались