«Яндекс Маркет» начал продавать радиоуправляемые игрушки под собственным брендом Cubits

Уже есть строительная техника, а в будущем бренд планирует создать линейку радиоуправляемых скоростных машин.«Яндекс Фабрика» (бизнес-направление «Яндекса», которое объединило собственные бренды «Маркета») представило бренд радиоуправляемых игрушек Cubits, рассказала компания.На старте доступны реалистичные модели строительной техники из линейки Urbamax: самосвал, грузовик, башенный кран, экскаватор, бульдозер, подъёмный кран и экскаватор-погрузчик.Источник здесь и далее: «Яндекс Фабрика»У игрушек есть подсветка и радиоуправляемые модули — например, можно использовать ковш и управлять кареткой башенного крана. Некоторые модели могут поднимать и перемещать грузы весом до 3 кг.На момент написания заметки игрушки стоят на «Яндекс Маркете» от 2490 рублей до 4990 рублей без скидок.Команда «Фабрики» контролирует производство на всех этапах. Первая линейка Cubits производится в Китае, в будущем компания «может рассмотреть дополнительные производственные мощности в других странах, в том числе в России».В компании объяснили запуск бренда ростом интереса к игрушечной радиоуправляемой технике: на «Маркете» оборот продаж в этой категории с января по сентябрь 2024 года вырос на 30% год к году.Среди собственных брендов, которые развивает «Яндекс Фабрика», — компьютерная техника Lunnen, детские товары Junion, аксессуары для электроники Commo, техника для дома Tuvio, товары для дома Pragma и другие.#новости #яндексмаркет
В целом, нормально. Это бренд huina, у них неплохие ру игрушки, не смотря на название. И цена +- схожая, нет конской наценки и с яндексовским cubits выйти на площадку детскую куда лучше, чем с huina
Какая то huina получается
Команда «Фабрики» контролирует производство на всех этапах.А что же они контролируют, если и без них всё нормально производится?
Им надо было сделать название Яндекс.Игрушки
Чтоб в одной стилистике
За попытку как и с древнерусскими Лего плюс. За то, что преподносится как что-то уникальное, при том, что по сути перепродажа из Китая - минус. За скрытую нативку как и во всех других случаях - тоже минус.
Понятно что бабки есть у Яндекса. Но представьте сколько денег ушло на формы, для условного грузовичка? Думаю больше полуляма $ точно. А так, шильдик переклеили и збс )