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Таня Боброва
Маркетплейсы

«Яндекс Маркет» начал продавать радиоуправляемые игрушки под собственным брендом Cubits

Уже есть строительная техника, а в будущем бренд планирует создать линейку радиоуправляемых скоростных машин.

  • «Яндекс Фабрика» (бизнес-направление «Яндекса», которое объединило собственные бренды «Маркета») представило бренд радиоуправляемых игрушек Cubits, рассказала компания.
  • На старте доступны реалистичные модели строительной техники из линейки Urbamax: самосвал, грузовик, башенный кран, экскаватор, бульдозер, подъёмный кран и экскаватор-погрузчик.
Источник здесь и далее: «Яндекс Фабрика»
Источник здесь и далее: «Яндекс Фабрика»
  • У игрушек есть подсветка и радиоуправляемые модули — например, можно использовать ковш и управлять кареткой башенного крана. Некоторые модели могут поднимать и перемещать грузы весом до 3 кг.
  • На момент написания заметки игрушки стоят на «Яндекс Маркете» от 2490 рублей до 4990 рублей без скидок.
  • Команда «Фабрики» контролирует производство на всех этапах. Первая линейка Cubits производится в Китае, в будущем компания «может рассмотреть дополнительные производственные мощности в других странах, в том числе в России».
«Яндекс Маркет» начал продавать радиоуправляемые игрушки под собственным брендом Cubits
«Яндекс Маркет» начал продавать радиоуправляемые игрушки под собственным брендом Cubits
«Яндекс Маркет» начал продавать радиоуправляемые игрушки под собственным брендом Cubits
«Яндекс Маркет» начал продавать радиоуправляемые игрушки под собственным брендом Cubits
  • В компании объяснили запуск бренда ростом интереса к игрушечной радиоуправляемой технике: на «Маркете» оборот продаж в этой категории с января по сентябрь 2024 года вырос на 30% год к году.
  • Среди собственных брендов, которые развивает «Яндекс Фабрика», — компьютерная техника Lunnen, детские товары Junion, аксессуары для электроники Commo, техника для дома Tuvio, товары для дома Pragma и другие.

#новости #яндексмаркет

1717
39
39 комментариев
Станислав

В целом, нормально. Это бренд huina, у них неплохие ру игрушки, не смотря на название. И цена +- схожая, нет конской наценки и с яндексовским cubits выйти на площадку детскую куда лучше, чем с huina

7
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Andrey H

Какая то huina получается

4
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new_comment

Команда «Фабрики» контролирует производство на всех этапах.А что же они контролируют, если и без них всё нормально производится?

1
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Станислав
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Леонид К.

Им надо было сделать название Яндекс.Игрушки
Чтоб в одной стилистике

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VR

За попытку как и с древнерусскими Лего плюс. За то, что преподносится как что-то уникальное, при том, что по сути перепродажа из Китая - минус. За скрытую нативку как и во всех других случаях - тоже минус.

4
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Любознательный

Понятно что бабки есть у Яндекса. Но представьте сколько денег ушло на формы, для условного грузовичка? Думаю больше полуляма $ точно. А так, шильдик переклеили и збс )

1
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