«Яндекс Маркет» добавил услугу подключения страховки на технику с помощью партнёров

На старте пользователи могут оформить годовой полис только от одной страховой.Покупатели электроники и бытовой техники на «Яндекс Маркете» смогут застраховать их, сообщил маркетплейс. Опция уже доступна для части товаров из категории «Электроника».Пользователи могут оформить бесплатный полис от «АльфаСтрахование». В будущем маркетплейс планирует увеличить количество доступных страховых компаний и категорий товаров, на которые будет распространяться страховка.Подключить её можно в карточке товара или в корзине при оплате заказа. Пользователю нужно будет внести данные о владельце полиса — на их основе он получит документ.После доставки товара страховка появится в разделе «Мои заказы» в формате PDF. Страхование будет действовать в течение года при поломке устройства, коротком замыкании, краже или другом страховом случае. Для получения компенсации понадобится само устройство, страховой полис и чек.Источник: «Яндекс Маркет»#новости #яндексмаркет
КРАЖЕ или другом страховом случае. Для получения компенсации понадобится САМО УСТРОЙСТВО, страховой полис и чек.
Все что нужно знать о Альфа страховке
Это те самые страховки которые не работают от слова совсем?
Сервисные сборы, теперь еще подсовывание страховки. Яндекс продолжает агрессивно монетизировать свои сервисы, пытаясь увеличить количество поступающего бабла. Как будто им продолжает управлять еврейский бизнесмен казахского происхождения.
Неприятно это, особенно когда есть конкуренты у которых этого нет.
Это вообще не приятно, даже если бы у конкурентов было что то подобное. А Яндекс в этом смысле чемпион последнее время.
Сервисный сбор, страховка... Что дальше? Выбор места у окна и доп. место багажа?
Платный выбор цвета чайника.
А по дефолту: рандомный цвет
Ой да, у нас люди обожают страховки подключать)