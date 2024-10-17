Управляющая китайским маркетплейсом Poizon компания подала в суд на фирму с таким же названием в России

Она обвиняет российскую компанию, которая продаёт в онлайне похожий ассортимент, в недобросовестной конкуренции.Китайская Shanghai Shizhuang Information Technology (управляет Poizon) подала в суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Пойзон», требуя признать недобросовестной конкуренцией регистрацию товарных знаков Poizon и «Пойзон» в России. Об этом пишет Shopper's.Роспатент зарегистрировал по заявке ООО «Пойзон» два товарных знака в декабре 2023 года. У компании есть приложение и сайт, на котором продаются одежда и обувь Nike, Adidas, New Balance и других брендов. Эти же марки представлены на китайском маркетплейсе.Shanghai Shizhuang Information Technology в декабре подавала возражение в Роспатент и настаивала: зарегистрированный ООО «Пойзон» товарный знак отображает название площадки Poizon и полностью воспроизводит её товарный знак и оригинальный логотип. Коллегия Роспатента отклонила возражение, китайская компания оспаривает решение в суде.В Shanghai Shizhuang Information Technology пока не ответили на запрос издания. В ООО «Пойзон» сказали, что компания — «официальный вендор бренда Poizon на территории России». Она реализует товары и оказывает услуги под собственной торговой маркой, «давая возможность заказа и оплаты товара».По словам представителя российской компании, китайский маркетплейс «рассчитан исключительно на китайский рынок, и российские потребители не могут там сделать и оплатить заказ». «Пойзон» же работает с «официальными дистрибуторами и продавцами “первого уровня” известных брендов, а также с различными китайскими маркетплейсами».По данным «Контур.Фокуса», ООО «Пойзон» зарегистрировано в июле 2022 года. В 2023 году юрлицо получило 865 тысяч рублей чистой прибыли при 11,2 млн рублей выручки, следует из данных системы. Её единственный владелец — Цай Цзиньшуй.Опрошенные Shopper's эксперты и юристы отмечают: ООО «Пойзон» воспользовалась тем, что китайская компания не зарегистрировала свои товарные знаки в России.Шансы доказать недобросовестную конкуренцию у истца есть, если он, например, предоставит в суде «социологические исследования, которые могут показать, что потребители ассоциируют торговый знак с китайским маркетплейсом Poizon». Также Poizon нужно будет доказать, что он работает на одном рынке с «Пойзон». Но сделать это будет сложно.Источник: Poizon Global / LinkedIn#новости #poizon
Не, не выиграют. Зря затеяли. По нашим законам Пойзон ничего не нарушал. Ну и что, что похожи как близнецы. Разнояйцевые ведь - Poizon не Пойзон)))
Братушки китайские, это Россия, не поняли ещё?
Poizon доставку в РФ решил что-ли открыть?
Насколько помню, их клоны каждый месяц появляются, половина из которых в лучшем случае отправляют дикию пуль.
Тоже так подумал
Вроде «ДЭВУ»
А можно и пойти навстречу китайским хозяевам (зачёркнуто) друзьям.
Это как Санька в Орду ехал и отрекался от своего иудейского бога.