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Таня Боброва
Маркетплейсы

Управляющая китайским маркетплейсом Poizon компания подала в суд на фирму с таким же названием в России

Она обвиняет российскую компанию, которая продаёт в онлайне похожий ассортимент, в недобросовестной конкуренции.

  • Китайская Shanghai Shizhuang Information Technology (управляет Poizon) подала в суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Пойзон», требуя признать недобросовестной конкуренцией регистрацию товарных знаков Poizon и «Пойзон» в России. Об этом пишет Shopper's.
  • Роспатент зарегистрировал по заявке ООО «Пойзон» два товарных знака в декабре 2023 года. У компании есть приложение и сайт, на котором продаются одежда и обувь Nike, Adidas, New Balance и других брендов. Эти же марки представлены на китайском маркетплейсе.
  • Shanghai Shizhuang Information Technology в декабре подавала возражение в Роспатент и настаивала: зарегистрированный ООО «Пойзон» товарный знак отображает название площадки Poizon и полностью воспроизводит её товарный знак и оригинальный логотип. Коллегия Роспатента отклонила возражение, китайская компания оспаривает решение в суде.
  • В Shanghai Shizhuang Information Technology пока не ответили на запрос издания. В ООО «Пойзон» сказали, что компания — «официальный вендор бренда Poizon на территории России». Она реализует товары и оказывает услуги под собственной торговой маркой, «давая возможность заказа и оплаты товара».
  • По словам представителя российской компании, китайский маркетплейс «рассчитан исключительно на китайский рынок, и российские потребители не могут там сделать и оплатить заказ». «Пойзон» же работает с «официальными дистрибуторами и продавцами “первого уровня” известных брендов, а также с различными китайскими маркетплейсами».
  • По данным «Контур.Фокуса», ООО «Пойзон» зарегистрировано в июле 2022 года. В 2023 году юрлицо получило 865 тысяч рублей чистой прибыли при 11,2 млн рублей выручки, следует из данных системы. Её единственный владелец — Цай Цзиньшуй.
  • Опрошенные Shopper's эксперты и юристы отмечают: ООО «Пойзон» воспользовалась тем, что китайская компания не зарегистрировала свои товарные знаки в России.
  • Шансы доказать недобросовестную конкуренцию у истца есть, если он, например, предоставит в суде «социологические исследования, которые могут показать, что потребители ассоциируют торговый знак с китайским маркетплейсом Poizon». Также Poizon нужно будет доказать, что он работает на одном рынке с «Пойзон». Но сделать это будет сложно.
Источник: Poizon Global / LinkedIn
Источник: Poizon Global / LinkedIn

#новости #poizon

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42
42 комментария
Варвара Бортко

Не, не выиграют. Зря затеяли. По нашим законам Пойзон ничего не нарушал. Ну и что, что похожи как близнецы. Разнояйцевые ведь - Poizon не Пойзон)))

4
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Vlad

Братушки китайские, это Россия, не поняли ещё?

5
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Ivan Mart

Poizon доставку в РФ решил что-ли открыть?
Насколько помню, их клоны каждый месяц появляются, половина из которых в лучшем случае отправляют дикию пуль.

6
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Андрей Комягин

Тоже так подумал

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Aleksei M

Вроде «ДЭВУ»

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Вадим Д.

А можно и пойти навстречу китайским хозяевам (зачёркнуто) друзьям.

2
2
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Пролетая над ведром картошки.

Это как Санька в Орду ехал и отрекался от своего иудейского бога.

1
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