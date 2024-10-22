«Яндекс Фабрика» представила бренд одежды Muted

Под ним будут выпускать базовую одежду для мужчин и женщин. В первую коллекцию осень-зима вошли 48 позиций, рассказали в компании. Среди них — футболки, рубашки, худи, свитеры, брюки, куртки и другие. Они доступны на «Яндекс Маркете».В коллекции используются природные оттенки и авторские принты. Линейка включает в том числе одежду свободного кроя, а также универсальные модели для мужчин и женщин.Коллекция относится к «среднему ценовому сегменту», отмечают в «Яндекс Фабрике». Например, стоимость футболок и лонгсливов начинается от 1 299 рублей, а свитеров — от 3 999 рублей.Для производство использовали «функциональные» и «тактильно приятные» ткани. В линейки есть одежда из хлопка, отталкивающего воду, модала (ткани из древесины эвкалипта) и других материалов.Ассортимент бренда планирую пополнять каждый сезон. Команда «Яндекс Фабрики» уже работает над коллекцией весенней и летней одежды.Изображение «Яндекс Фабрики» В сентября 2024 года «Яндекс» объединил собственные торговые марки «Маркета» в единое бизнес-направление «Яндекс Фабрика». Среди брендов, которые развивает компания, — компьютерная техника Lunnen, детские товары Junion, аксессуары для электроники Commo, техника для дома Tuvio, товары для дома Pragma и другие.#новости #яндекс
"футболок и лонгсливов"
Лонгсливы - длительные сливы персональных данных?
Лонг это тип данных. Сливать будут в лонгах.
Лонгсливы - длительные сливы персональных данных? - тогда будет разлетаться как горячие пирожки, это им удается отлично.
просто сорт слив такой, длинный
шутки за сорок))
Опять мешки картофельные