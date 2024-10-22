Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Сервисы
Маркетинг
Крипто
Путешествия
Мнения
Личный опыт
Находки
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Маркетплейсы

«Яндекс Фабрика» представила бренд одежды Muted

Под ним будут выпускать базовую одежду для мужчин и женщин.

  • В первую коллекцию осень-зима вошли 48 позиций, рассказали в компании. Среди них — футболки, рубашки, худи, свитеры, брюки, куртки и другие. Они доступны на «Яндекс Маркете».
  • В коллекции используются природные оттенки и авторские принты. Линейка включает в том числе одежду свободного кроя, а также универсальные модели для мужчин и женщин.
  • Коллекция относится к «среднему ценовому сегменту», отмечают в «Яндекс Фабрике». Например, стоимость футболок и лонгсливов начинается от 1 299 рублей, а свитеров — от 3 999 рублей.
  • Для производство использовали «функциональные» и «тактильно приятные» ткани. В линейки есть одежда из хлопка, отталкивающего воду, модала (ткани из древесины эвкалипта) и других материалов.
  • Ассортимент бренда планирую пополнять каждый сезон. Команда «Яндекс Фабрики» уже работает над коллекцией весенней и летней одежды.
Изображение «Яндекс Фабрики» 
Изображение «Яндекс Фабрики» 
  • В сентября 2024 года «Яндекс» объединил собственные торговые марки «Маркета» в единое бизнес-направление «Яндекс Фабрика». Среди брендов, которые развивает компания, — компьютерная техника Lunnen, детские товары Junion, аксессуары для электроники Commo, техника для дома Tuvio, товары для дома Pragma и другие.

#новости #яндекс

2626
1515
11
11
129 комментариев
Слегка Придурковатый

"футболок и лонгсливов"

Лонгсливы - длительные сливы персональных данных?

57
Ответить
Пролетая над ведром картошки.

Лонг это тип данных. Сливать будут в лонгах.

11
Ответить
Михаил Колмаков

Лонгсливы - длительные сливы персональных данных? - тогда будет разлетаться как горячие пирожки, это им удается отлично.

1
Ответить
ЯжПрограммист
1
Ответить
Артур Маслов

просто сорт слив такой, длинный

Ответить
nochnoy.ru

шутки за сорок))

Ответить
Метелкин Роман

Опять мешки картофельные

34
5
3
1
Ответить