Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Карьера
Маркетплейсы
AI
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
Маркетплейсы

Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ

Сделать это можно будет с помощью QR-кодов.

  • Раньше возвраты принимали исключительно в пунктах, где клиент получал заказ.

  • Чтобы оформить возврат, покупателю нужно будет выбрать товар в разделе «Покупки» в приложении Wildberries, нажать «Вернуть товар» и показать QR-код сотруднику ПВЗ.

  • Новый механизм упростит процесс для покупателей и сотрудников ПВЗ, так как сократит время обработки возвратов и количество ручных операций.

  • В компании заверили, что этот способ возврата вскоре станет доступен всем пользователям.

#маркетплейсы #wildberries #новости

44
11
18 комментариев
Ястржембский

Wildberries разрешитОго.

8
1
1
Ответить
Буквоед

За двойной штраф, разумеется.

8
Ответить
d3nz3l

Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ

СБЕРБАНК разрешит обращаться в любые отделения, а не только туда где открывали карты

3
Ответить
Полина Лааксо

ну вы размечтались, конечно

9
1
Ответить
Марта Суворова

«Новый механизм упростит процесс для покупателей и сотрудников ПВЗ, так как сократит время обработки возвратов»
Да ну? И каким же образом сократит??

Ответить
Хэппи милф

Война это мир, свобода это рабство, заёбанные сотрудники это упрощение

4
Ответить
Газанова

да фигня, зачем было такое делать

Ответить