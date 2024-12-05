Сделать это можно будет с помощью QR-кодов.Раньше возвраты принимали исключительно в пунктах, где клиент получал заказ.Чтобы оформить возврат, покупателю нужно будет выбрать товар в разделе «Покупки» в приложении Wildberries, нажать «Вернуть товар» и показать QR-код сотруднику ПВЗ.Новый механизм упростит процесс для покупателей и сотрудников ПВЗ, так как сократит время обработки возвратов и количество ручных операций.В компании заверили, что этот способ возврата вскоре станет доступен всем пользователям. #маркетплейсы #wildberries #новости
Wildberries разрешитОго.
За двойной штраф, разумеется.
Wildberries разрешит возвращать товары в любой ПВЗ
СБЕРБАНК разрешит обращаться в любые отделения, а не только туда где открывали карты
ну вы размечтались, конечно
«Новый механизм упростит процесс для покупателей и сотрудников ПВЗ, так как сократит время обработки возвратов»
Да ну? И каким же образом сократит??
Война это мир, свобода это рабство, заёбанные сотрудники это упрощение
да фигня, зачем было такое делать