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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

«Авито» начал тестировать доставку товаров из-за рубежа

Привозить товары будут бесплатно через «Почту России»

  • На этапе тестирования к заказу доступны товары из Китая, сообщили в компании. Продавцы, которые доставляют их, будут отмечены значком «Товары из-за рубежа».
  • В ассортименте — 200 тысяч предложений, среди них: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, инструменты и другое.
  • Чтобы заказать товар, нужно выбрать его в профиле продавца и нажать «Купить с доставкой». Оформление проходит через «Авито Доставку». После добавления в корзину нужно подтвердить адрес, оформить покупку и оплатить её.
  • Логистикой и таможенным оформлением занимается продавец, в зависимости от него будут отличаться шаги оформления. Средний срок доставки — около двух-трёх недель. После прибытия в почтовое отделение пользователю придёт уведомление.
  • После окончания пилотного этапа «Авито» примет решение о масштабировании проекта, а также добавлении других зарубежных направлений и партнёров.
Источник: «Авито»
Источник: «Авито»

#новости #авито

1111
55
71 комментарий
Елена Борисова

Пусть сначала разберутся с локальным рынком, и со своими сервисами.

27
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Максим Исаев

А то что? В Спортлото пожалуетесь? Или уйдёте к другим? )

5
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Olga Kalashinkova

У них это очень плохо получается и получится ли не известно.

2
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Василий Орлов

Им это не интересно.

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romacap

а что с ним разбираться? от пали если только чистить

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Нытошная Сатоши

Собственно история для тех кто рискнет что-то заказывать через них из Китая. Половину потеряют, половину просто скрысят.

Открыл недавно свой старый аккаунт на Авито. Много там вещей личных когда-то распродал всяких ненужных. Рейтинг был 5 звёзд. Решил добавить объявления про продажу недвижимости в Сербии. Взяли с меня денег за размещение объявления и тут же заблокировали мой профиль навсегда. По причине того, что он им кажется подозрительным. Креститься они не пробовали, когда кажется. Годами не менялись телефон и почта. Аккаунт мой. Но всем похер.

13
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Pro MirST

Авито нельзя доверять в принципе, там давно пора навести порядок сверху донизу

3
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