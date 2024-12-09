«Авито» начал тестировать доставку товаров из-за рубежа

Привозить товары будут бесплатно через «Почту России»На этапе тестирования к заказу доступны товары из Китая, сообщили в компании. Продавцы, которые доставляют их, будут отмечены значком «Товары из-за рубежа».В ассортименте — 200 тысяч предложений, среди них: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, инструменты и другое.Чтобы заказать товар, нужно выбрать его в профиле продавца и нажать «Купить с доставкой». Оформление проходит через «Авито Доставку». После добавления в корзину нужно подтвердить адрес, оформить покупку и оплатить её.Логистикой и таможенным оформлением занимается продавец, в зависимости от него будут отличаться шаги оформления. Средний срок доставки — около двух-трёх недель. После прибытия в почтовое отделение пользователю придёт уведомление.После окончания пилотного этапа «Авито» примет решение о масштабировании проекта, а также добавлении других зарубежных направлений и партнёров.Источник: «Авито»#новости #авито
Пусть сначала разберутся с локальным рынком, и со своими сервисами.
А то что? В Спортлото пожалуетесь? Или уйдёте к другим? )
У них это очень плохо получается и получится ли не известно.
Им это не интересно.
а что с ним разбираться? от пали если только чистить
Собственно история для тех кто рискнет что-то заказывать через них из Китая. Половину потеряют, половину просто скрысят.
Открыл недавно свой старый аккаунт на Авито. Много там вещей личных когда-то распродал всяких ненужных. Рейтинг был 5 звёзд. Решил добавить объявления про продажу недвижимости в Сербии. Взяли с меня денег за размещение объявления и тут же заблокировали мой профиль навсегда. По причине того, что он им кажется подозрительным. Креститься они не пробовали, когда кажется. Годами не менялись телефон и почта. Аккаунт мой. Но всем похер.
Авито нельзя доверять в принципе, там давно пора навести порядок сверху донизу