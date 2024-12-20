У «Мегамаркета» конфликт с продавцами: маркетплейс отказался от доставки со складов предпринимателей

Многие продавцы в панике, потому что вывезти товары сейчас получается не у всех — свободных слотов на вывоз товаров уже нет.
Многие буквально бросились вывозить товары, но время для таких глобальных изменений в работе маркетплейс выбрано крайне неудачно — [перед праздниками] найти свободную логистическую компанию для оперативного вывоза товаров крайне сложно, плюс нужно очень быстро отыскать свободные склады, куда можно перевезти товары.
С мозгами у них конфликт. Самый убогий маркетплейс с запредельными ценниками и попыткой крутить свои спасибы.
Доставка медленная, ценники ого-го, возврат вообще нереально сделать, просто технически. Но работают, красавчики, конечно.
Пускай работают хоть так, ибо конкуренция это хорошо.
Коротко о том, что нас ждет - все продажи через маркетплейс-монополист с гигантскими комиссиями
Не нравятся маркетплейсы и комиссии - не работайте. Все честно: вам дают доступ на гигантскую аудиторию, взамен вы платите комиссию. Не устраивает? Развивайте свой канал, продвижение, интернет-магазин и т.п.
Монополиста точно не будет. Олигополия как была, так и останется.
Нахер с6ер
Озон и вб потирают руки