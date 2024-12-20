У «Мегамаркета» конфликт с продавцами: маркетплейс отказался от доставки со складов предпринимателей

Многие продавцы в панике, потому что вывезти товары сейчас получается не у всех — свободных слотов на вывоз товаров уже нет.

Многие буквально бросились вывозить товары, но время для таких глобальных изменений в работе маркетплейс выбрано крайне неудачно — [перед праздниками] найти свободную логистическую компанию для оперативного вывоза товаров крайне сложно, плюс нужно очень быстро отыскать свободные склады, куда можно перевезти товары.