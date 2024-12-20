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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

У «Мегамаркета» конфликт с продавцами: маркетплейс отказался от доставки со складов предпринимателей

И собирается закрыть 11 складов в разных городах — чтобы хранить всё на бывших площадях IKEA в ТЦ «Мега».

  • С 1 января 2025 года «Мегамаркет» откажется от модели FBS — когда продавец хранит товары на собственном складе. Письмо об этом маркетплейс разослал 17 декабря 2024-го, пишет Shopper’s. Также он обновил оферту. Товары с доставкой по такой схеме скроют от покупателей.
  • Продавцы будут обязаны хранить товары на складах «Мегамаркета», который сам будет обрабатывать, собирать и доставлять заказы — это модель FBO.
  • В тот же день «Мегамаркет» объявил о «важном шаге в трансформации бизнес-модели»: маркетплейс сфокусируется на доставке день в день. Для этого он переоборудовал все бывшие помещения IKEA в торговых центрах «Мега» в склады. О таких планах «Мегамаркет» сообщал ещё в апреле 2024-го, когда стал арендатором этих площадей. С 12 из 14 складов уже запустили экспресс-доставку, до конца 2024-го подключат и оставшиеся два.
У «Мегамаркета» конфликт с продавцами: маркетплейс отказался от доставки со складов предпринимателей
  • В «Мегамаркете» сообщили, что «сфокусируются на быстрой доставке “по клику”», что повысит удобство для покупателей и упростит процессы для продавцов. Переход на новый формат позволит им «создавать новые возможности для роста». Но прошенные Shopper's продавцы с этим не согласны.

  • По словам основателя «Клуба партнёров на маркетплейсах» Ильи Бухарина, продавцы к решению «Мегамаркета» отнеслись «негативно». Для многих маркетплейс был четвёртой площадкой (после Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета») по объёму продаж. И по FBS они торговали, потому что «не хотели замораживать остатки на складах маркетплейса».

  • Теперь у продавцов выбор такой: либо торговать по FBO, либо уйти с площадки. «И пока многие выбирают второе», — говорит Бухарин, но отмечает, что «первая реакция эмоциональна» и продавцы могу передумать.

  • Но кроме перехода на новую модель работы, «Мегамаркет» также сообщил о закрытии 11 складов — в Томилино, Вешках и Подольске (все три в Московской области), в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, Ярославле, Воронеже, Приморском крае.

  • Предпринимателям нужно распродать товары до 1 января 2025-го, после чего их скроют от покупателей. А до 22 января нужно вывезти остатки со складов.

Многие продавцы в панике, потому что вывезти товары сейчас получается не у всех — свободных слотов на вывоз товаров уже нет.

Многие буквально бросились вывозить товары, но время для таких глобальных изменений в работе маркетплейс выбрано крайне неудачно — [перед праздниками] найти свободную логистическую компанию для оперативного вывоза товаров крайне сложно, плюс нужно очень быстро отыскать свободные склады, куда можно перевезти товары.

Иван Петраков, глава производителя и продавец аксессуаров из кожи Rels
  • По словам Петракова, «Мегамаркет» не предложил помощи с переездом на новые склады. В маркетплейсе эту ситуацию не стали комментировать. Но представитель компании отметил, что та «обсуждает с партнёрами все сопутствующие изменения, чтобы сделать процесс максимально понятным и прозрачным для всех вовлечённых сторон».
  • «Мегамаркету» нужно максимально задействовать площади Ikea, которые они арендовали под склады — по большей части они явно пустуют, считает аналитик Data Insight Сергей Семко.

#новости #мегамаркет

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22 комментария
Вадим Д.

С мозгами у них конфликт. Самый убогий маркетплейс с запредельными ценниками и попыткой крутить свои спасибы.
Доставка медленная, ценники ого-го, возврат вообще нереально сделать, просто технически. Но работают, красавчики, конечно.

10
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Тим

Пускай работают хоть так, ибо конкуренция это хорошо.

1
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Руслан Неживой

Коротко о том, что нас ждет - все продажи через маркетплейс-монополист с гигантскими комиссиями

1
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Тим

Не нравятся маркетплейсы и комиссии - не работайте. Все честно: вам дают доступ на гигантскую аудиторию, взамен вы платите комиссию. Не устраивает? Развивайте свой канал, продвижение, интернет-магазин и т.п.

1
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Николай Истомин

Монополиста точно не будет. Олигополия как была, так и останется.

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Правдаруб блатной

Нахер с6ер

1
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lucklessman

Озон и вб потирают руки

1
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