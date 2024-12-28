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Артур Томилко
Маркетплейсы

Путин подписал закон, который обязывает маркетплейсы размещать ссылку на сертификат качества в описании товара

Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

  • С этого момента маркетплейсы должны будут обеспечить продавцам техническую возможность предоставлять пользователям необходимые данные, следует из документа.
  • Если товар не требует подтверждения соответствия, нужно будет «в наглядной и доступной форме» указать это в описании. Товаров, «бывших в употреблении», правила не касаются.
  • Документ устраняет «правовой пробел», говорилось в пояснительной записке при его внесении в Госдуму. В текущей редакции закон о защите прав потребителей не обязывает маркетплейсы и продавцов на них показывать покупателям ссылки на информацию в госреестрах.
Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 
  • Обязать продавцов на маркетплейсах указывать сертификат или декларацию, подтверждающие качество и безопасность товара, предложила Росаккредитация — ещё в марте 2024 года.
  • Авторы хотели, чтобы закон вступил в силу раньше, но в поправках ко второму чтению сдвинули сроки — чтобы маркетплейсы успели обеспечить продавцам техническую возможность размещать ссылки на реестры.

#новости

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64 комментария
Alex Melnikoff

давно обкатанная на алике тема: первая партия товара хорошая, появляется куча отзывов, далее вываливается гора шлака. что мешает продавцу купить 1шт реального товара, получить сертификат и дальше толкать паль, не ясно

25
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Sherry Price

Я думаю, что такие схемы уже давным давно прикрыли. так как если будет много негатива от покупателей, то могут начать проверки, в результате которых все выявят

2
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Faith no More

Перед покупкой всегда читаю отзывы и смотрю на рейтинг продавца. Но даже так сложно уберечься от подделок. Нужно быть очень внимательным.

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Марат Нагаев

смотря какой сертификат
есть сертификаты где нужно производство показывать
а по 1 штуке это самая примитивная

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Артур Томилко
Автор

Это последний. Вроде.

7
4
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1
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Griby Lenina
8
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3
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xbevice

Точно?

3
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1
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