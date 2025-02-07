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Таня Боброва
Маркетплейсы

Производитель средств для стирки «Ушастый нянь» выиграл суд у Wildberries из-за продажи подделок на площадке

Маркетплейс обжалует решение.

  • В декабре 2024 года АО «Невская косметика» (выпускает мыло, средства для стирки и другие товары для дома и личной гигиены под брендами «Ушастый нянь», «Новый жемчуг», Sarma и прочими) выиграло суд первой инстанции у ООО «Вайлдберриз», обратило внимание «РБК Петербург».
  • Согласно материалам суда, производитель обнаружил на маркетплейсе подделки своих товаров от нескольких ИП. Большая часть контрафакта — это гель для стирки детского белья «Ушастый нянь» ёмкостью 5 л, но производитель не выпускает продукт в бутылках такого объёма.
  • «Невская косметика» отправляла претензии и просила Wildberries удалить карточки, но тот не отреагировал, и компания пошла в суд. Маркетплейс удалил со своего сайта карточки, когда с момента получения претензии прошло более восьми месяцев, говорится в материалах.
  • В итоге суд обязал компанию выплатить компенсацию в 2 млн рублей и оплатить госпошлину. Wildberries подал апелляцию, следующее заседание назначено на 26 февраля 2025 года.
  • Ответчик в разговоре с изданием отметил, что удивлён подачей иска не к продавцам, а к маркетплейсу — информационному посреднику. «При подаче исков о защите исключительных прав на товарный знак истец должен представить расчёт заявленной компенсации, а также обосновать её размер, что АО “Невская косметика” сделано не было. Суд также не учёл все обстоятельства дела и не привёл мотивы, по которым он взыскал компенсацию в таком размере», — добавили в пресс-службе.

#новости

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108 комментариев
Перламутрово-Мышиный

Вб же требует от продавцов документы на товар, значит, должны их проверять, какой «информационный посредник»

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Хэнк Седые Муди

Классика отмазок, а гнилое нутро ведь так и не изменилось.

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2
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Никита Громов

Фотки сертификатов которые можно скачать с интернета? Ахценная проверка конечно.

14
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Egor Pankin

Как вы себе это представляете? Даже если на каждую позицию требовать накладную. Т.е. лимит продаж - лимит по накладным.
Ну купил 20 оригиналов, продал в лайве, 20 продал в ВБ, подменив на подделку. Не говоря о том, как легко эти накладные накалякать.

3
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Кирилл

Прикинь, в госреестр сертификатов и деклараций на товар можно попасть за 15тр, при этом никто и нигде твой товар в глаза не видит, тупо вписывание записей в базу.
ВБ давно проверяет наличие записей в подобном реестре.
Как тебе такой расклад, Перламутрово-Мышиный?

1
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Любознательный

Надеюсь государство придумает как этот вопрос решить. А то когда тебе прилетает письмо счастье от налоговой - мол предоставьте договор, акт, счет, за период. И самое интересное, инфо как ты проверял контрагента. Начинается угар. Ведь четкого регламента проверки контрагента нет. Один умник написал в шаблоне, а как это делать, никто не знает.

1
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Андрей

Кек

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