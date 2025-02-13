Торговые центры предложили маркетплейсам открывать ПВЗ по льготной арендной ставке, проводить совместные акции и делиться аналитикой — Forbes

Но взамен они просят ограничить доставку некоторых категорий товаров в радиусе 5 км от ТЦ. Отраслевое объединение «Союз Торговых Центров: Россия, Беларусь, Казахстан» (СТЦ, входят более 800 торговых центров) предложило крупнейшим российским маркетплейсам стратегическое партнёрство. Организация направила письма Wildberries, Ozon, Lamoda, «Яндекс Маркету», «Мегамаркету», «AliExpress Россия» и «Магнит Маркету». С их текстом ознакомилось Forbes.СТЦ предлагает создать в торговых центрах специальные зоны выдачи заказов со сниженной арендной ставкой, а доставку «аутентичных брендовых товаров» осуществлять через фирменные магазины внутри ТЦ, не уточнив как это может быть реализовано. Меры позволят увеличить посещаемость торговых центров, создать «удобные точки выдачи заказов» и обеспечить «контроль подлинности» товаров, считают в объединении.Помимо этого, маркептлейсы и ТЦ смогут проводить совместные рекламные кампании, мероприятия и распродажи, а ещё объединить свои программы лояльности и делиться аналитикой.В письмах СТЦ содержится одно ограничение, отмечает Forbes. Оно касается доставки «дорогостоящих» и крупногабаритных товаров, а также требующих специальных условий хранения или перевозки, проверки или настройки при получении. Торговые центры просят ограничить доставку таких заказов в другие ПВЗ.Если ближайший ПВЗ находится в радиусе 5 км в торговом центре, доставка осуществляется только через него.Цитата ForbesВладельцы пунктов самовывоза, опрошенные изданием, в успехе партнёрства с торговыми центрами сомневаются. «ПВЗ — это “домашняя” история, формат, который популярен у тех, кто идёт с работы или в магазин, у мам с колясками», — говорит один из них. Клиенты вряд ли выберут пункт вне своего привычного маршрута.Он также не согласен с ограничениями на доставку в радиусе 5 км от ТЦ. По его словам, в России есть небольшие города, с торговым центром в центре города: «Следовательно, их предлагают сделать монополистами в масштабах населённого пункта». Это ограничивает выбор для покупателей и конкуренцию для бизнеса.Представители Ozon, «Магнит Маркет» и Wildberries пообещали изучить инициативу. В последнем отметили, что открыты к партнёрствам, но часть предложений «не реализуема». «Яндекс Маркет», «Мегамаркет», AliExpress Россия и Lamoda не ответили вопросы Forbes.Фото ТАССВ 2024 году посещаемость российских ТЦ снизилась в среднем на 2%, говорилось в исследовании Focus Technologies. Поток покупателей сократился из-за развития онлайн-торговли и магазинов шаговой доступности, а также общего сокращения потребительской активности из-за роста цен, отмечали эксперты.#новости #тц
Ехать час-два в ТЦ и брести по нему 20 минут, а потом обратно вместо того, чтобы за 3 минуты дойти до ближайшего ПВЗ любого маркетплейса?
Просто гениально... ТЦ, вы бы хоть бесплатными нейронками пользовались для генерации идей.
еще и за парковку 100-300₽ платить. многие отменили бесплатную
Проси много, чтобы получить то, что надо
ну хз у меня например ближайшие пвз очень неудобные как автомобилисту, вечно негде встать в ТЦ я на парковку заехал и забрал, теже габаритные тяжелые товары проще именно так забрать, умыкнув телегу из ашана ) например набрал лакокрасочного чего-то на десятки кг и тупо оттараканил с тачку и на дачу поехал
Звучит, как акт отчаяния со стороны ТЦ и попытка устранить конкуренцию не повышением конкурентоспособности, а не самыми честными махинациями и ограничениями. Маркетплейсы изменили рынок, люди поняли, что это выгодно и удобно. Зачем мне покупать книгу в Читай-Городе за 1500, если на Озоне она 800?
Правда, технику там брать всё ещё рискованно. Да и одежда-обувь не всегда удобно. Это одна из причин, почему ТЦ и "живые" магазины в них до сих пор не загнулись совсем
вообще не согласен про технику. я на озоне могу что угодно взять и потом вернуть в узаконенные сроки.
чтобы мне вернуть товар в условном мвидео мне надо 10 раз спорить с консультантом у которого цель развернуть меня. DNS 30% продукции это бу товары. в мвидео-эльдорао нет ассортимента. остальные вообще отсталые. иметь дело с магазином вообще нельзя чуть поломка - ты хуй что докажешь. в озоне ты можешь дистанционно по общаться все решить а потому принести товар обратно
я уже больше двух лет отказался полностью покупать любую электронику в магазинах. да там просто нет выбора там нехуй делать абсолютно, либо наценка 20-30%
выбор для меня очевиден
единственное правило - никогда не покупать ничего на вайлдберрис и яндекс. только в исключительных случаях и очень аккуратно на свой страх.
Технику тоже можно брать, если продавец - крупный ритейлер. Часто техника на МП от ритейлера даже дешевле, чем на официальном сайте