Исследование: доля Wildberries и Ozon на рынке интернет-торговли в 2024 году достигла 56,7%, в топ-10 игроков вошли X5 и Lamoda

Траты россиян на заказы за рубежом сократились на 21%. График РБКРоссийский рынок онлайн-торговли по итогам 2024 года вырос на 37% и достиг 11,3 трлн рублей, следует из данных Infoline, которые приводит РБК. На него пришлось больше 20% всех розничных продаж в стране.Пять лидеров рынка остались неизменными: Wildberries, Ozon, ритейл-активы «Сбера» и «Яндекса», а также DNS. При этом доля Wildberries и Ozon выросла с чуть менее 50% в 2023 году до 56,7%.Из топ-10 крупнейших игроков выбыли AliExpress и «Ситилинк». В Infoline это объясняют усилением конкуренции, в том числе в сегменте трансграничной торговли. Кроме того, «Ситилинк» в последние годы столкнулся с финансовыми трудностями, которые потребовали оптимизации бизнеса.Сразу на шестое место рейтинга попала X5 Group, которая за год увеличила оборот на 66,5%, обойдя всех остальных лидеров по темпам роста. В десятку также вошла Lamoda.Оборот в товарных категориях «Авито» (без учёта продажи готового бизнеса и промышленного оборудования) в 2024 году увеличился более чем на 11%, до 1,7 трлн рублей. Более 80% товаров продаётся по модели витрины, без проведения платежей через площадку, отмечают в Infoline.Рынок трансграничной торговли по итогам 2024 года сократился на 21%, до 250 млрд рублей. Падение связывают со снижением порога беспошлинного ввоза товаров с €1000 до €200, а также с изменчивой динамикой валютных курсов. Российские продавцы также «научились эффективно закупать» в Китае наиболее востребованные позиции, поэтому покупатели стали заказывать меньше товаров из-за границы самостоятельно.#новости #исследования