Дубайский YallaMarket с основателями из России решил закрыться после четырёх лет работы

Мы испробовали множество направлений:

1. Продажа решения массово желающим войти в местный e-comm — высокий процент неудачных запусков сделал модель нежизнеспособной.

2. Финансовая инфраструктура как сервис — не сработало из-за санкций и рисков при трансграничных переводах.

3. Фулфилмент — проиграли конкуренцию игрокам из Индии с их низкими ценами.

4. Торговля на маркетплейсах как сервис — высокая комиссия Amazon (до 40%), наша маржа и недостаточная глубина рынка не давали устойчивого дохода.

5. ИТ-инструменты для малых продавцов — трудно конкурировать с Shopify за $30.

6. Консалтинг по международной экспансии — низкие чеки, одноразовая выручка.

7. Маркетинг как сервис — слабая модель с постоянными расходами и низким доходом.