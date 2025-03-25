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Карина Пардаева
Маркетплейсы

Дубайский YallaMarket с основателями из России решил закрыться после четырёх лет работы

Компания не смогла выстроить устойчивую бизнес-модель, а финансовые ресурсы и энергия команды «иссякли».

  • О решении сервиса первым сообщил Telegram-канал Regolith. Сооснователь сервиса Леонид Довбенко подтвердил vc.ru, что логистический проект закрывают.
  • По словам Довбенко, на которые ссылается Regolith, стратегия предполагала два сценария: привлечение $100 млн инвестиций (удалось получить лишь $15 млн) или поглощение крупным игроком. Однако ни один из них не реализовался: санкции, «венчурная зима», а ключевые компании предпочли развивать q-commerce (бизнес-модель интернет-торговли с максимально быстрой доставкой — прим. vc.ru) самостоятельно.
  • В 2022 году команда сервиса попыталась трансформировать бизнес в b2b-платформу YallaHub, но не смогла заключить достаточное количество сделок. M&A-стратегия также не сработала, а «финансирование закончилось год назад», говорится в заявлении.

Мы испробовали множество направлений:

1. Продажа решения массово желающим войти в местный e-comm — высокий процент неудачных запусков сделал модель нежизнеспособной.

2. Финансовая инфраструктура как сервис — не сработало из-за санкций и рисков при трансграничных переводах.

3. Фулфилмент — проиграли конкуренцию игрокам из Индии с их низкими ценами.

4. Торговля на маркетплейсах как сервис — высокая комиссия Amazon (до 40%), наша маржа и недостаточная глубина рынка не давали устойчивого дохода.

5. ИТ-инструменты для малых продавцов — трудно конкурировать с Shopify за $30.

6. Консалтинг по международной экспансии — низкие чеки, одноразовая выручка.

7. Маркетинг как сервис — слабая модель с постоянными расходами и низким доходом.

Леонид Довбенко, сооснователь YallaMarket (цитата по Regolith)

  • Regolith пишет, что по договору у инвесторов было право на приоритетное возмещение в случае ликвидации, но выплаты возможны только при наличии активов, а их у компании не осталось, отмечается в сообщении.

  • YallaMarket в 2021 году запустили в Дубае Леонид Довбенко, Станислав Селезнёв и Вадим Дубровин. К апрелю 2023-го YallaHub и YallaMarket привлекли более $12,6 млн от Wamda Capital, Doha Tech Angels, Fry One Ventures, AngelsDeck, Dubai Angel Investors, Regolith и бизнес-ангелов.

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