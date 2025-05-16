Ozon добавил бесплатный генератор описаний в карточках

Продавцы смогут генерировать описание товаров, не подключая сторонние сервисы.Встроенный бесплатный инструмент называется OzonGenerator, рассказала компания на сайте для партнёров.Он доступен в мобильном приложении Ozon Seller, при создании карточки вручную в личном кабинете и в интерфейсе создания карточек одежды и обуви.Чтобы сгенерировать описание, нужно перейти в поле «Аннотация» и выбрать OzonGenerator, а затем нажать «Сгенерировать». Текст можно отредактировать или создать другой вариант. Между сгенерированными текстами можно переключаться с помощью значка «стрелка».Использовать OzonGenerator можно не больше 50 раз в месяц.Источник: seller-edu.ozon.ru#новости