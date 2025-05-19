АКИТ: проверки ПВЗ налоговой — это «отлаженный процесс»

Об усилении контроля за теневой занятостью сотрудников пунктов выдачи заказов сообщили «Ведомости».О том, что весной 2025 года владельцы ПВЗ из разных регионов России начали массово получать уведомления о вызове в налоговую, написали «Ведомости» со ссылкой на бухгалтеров и юриста.По данным газеты, ФНС проверяет, не уклоняются ли предприниматели от уплаты страховых взносов и НДФЛ, не оформляя работников официально. Иногда налоговики приходят в ПВЗ лично и опрашивают сотрудников.В первую очередь, речь идёт о предпринимателях, которые управляют двумя и более ПВЗ. Если сотрудники не оформлены, налоговая запрашивает пояснения: кто фактически обеспечивает работу этих пунктов, поскольку физически один человек не может одновременно обслуживать несколько локаций, пишет издание.Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артём Соколов в комментарии «РИА Новости» отметил, что налоговые проверки владельцев ПВЗ не новы, у ФНС это «отлаженный процесс». Ассоциация не может подтвердить массовый характер проверок, но сам процесс «приветствует».В самой ФНС сообщили «Ведомостям», что постоянно проводят мониторинг в различных отраслях экономики «на предмет достоверности числа работников, отражённых в налоговой отчётности». Источник: Ozon#новости #налоговая #пвз