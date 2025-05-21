А также обязать платформы проверять маркировку всех товаров. Фото ТАСССоответствующее письмо в комитет Госдумы по экономической политике направил председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Магнит», «Перекресток», «Пятерочку» и других ритейлеров) Станислав Богданов. С текстом ознакомились «Ведомости».В частности, АКОРТ предлагает обязать маркетплейсы проверять товары, которые проходят через их инфраструктуру, на наличие маркировки. По словам Богданова, текущая ситуация создаёт лазейки для недобросовестных продавцов, особенно в категориях с высоким риском: продукты питания, БАДы и детские товары.Помимо этого, ассоциация просит исключить из законопроекта о платформенной экономике положения, которые «фактически разрешают» онлайн-продажу алкоголя и табака при верификации покупателя через Единую биометрическую систему. В АКОРТ считают, что это противоречит действующему законодательству об обороте подакцизных товаров и не позволит эффективно контролировать возраст покупателей.«Биометрия — это современный инструмент, но остаются серьезные риски нарушений», — пояснил Богданов. Дистанционная продажа алкоголя и табака также может привести к росту потребления и расширению теневого рынка, добавил он.Ещё одно предложение АКОРТ — распространить действие закона «О торговле» на оборот продовольственных товаров, которые продают сами маркетплейсы, и ввести ограничения на скидки. При этом организация просит ослабить регулирование посреднических услуг для площадок, входящих в одну группу с торговыми сетями.Представитель Минэкономразвития заявил, что в ведомстве обсуждали инициативы АКОРТ, но распространять закон о торговле на маркетплейсы считают «нецелесообразным». Однако министерство «концептуально поддерживает» идеи по дерегулированию офлайн-торговли.В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; входят Ozon, Wildberries, «Ситилинк», «Мвидео», «Авито») сообщили, что площадки уже подключены к «Честному знаку» и проверяют маркировки при приёмке продуктов на склад. Но если продавец доставляет заказ сам, то сделать это сложнее, отмечают аналитики Infoline.В Wildberries также отдельно прокомментировали норму о продаже табака и алкоголя по биометрии. В компании считают, что «уровень технологического развития» онлайн-площадок позволяет обеспечить «безопасную» продажу таких товаров. Предложение АКОРТ отказаться от этой идеи в маркетплейсе назвали «попыткой заблокировать конкуренцию».#новости