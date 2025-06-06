«Лента» задумалась о покупке гипермаркетов «Магнита» — «Ъ»

Все крупноформатные магазины сети в NF Group оценили в 100 млрд рублей.Источник фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»«Магнит» намерен сосредоточится на развитии форматов поменьше — магазинов «у дома» и ультрамалых объектов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Детали сделки неизвестны, стороны не стали её комментировать.В марте 2025 года общая площадь крупноформатных магазинов «Магнита» составила 922,6 тысячи м². В этом портфеле также 251 гипермаркет «Магнит Экстра» и 195 супермаркетов «Магнит Семейный».По подсчётам Infoline, это всего 1,4% от общего количества магазинов сети (включая «Дикси»). Все супермаркеты и гипермаркеты «Магнита» партнёр NF Group Станислав Бибик оценил в 100 млрд рублей. Ещё один консультант на рынке торговой недвижимости предположил, что цена может варьироваться от 45 тысяч до 75 тысяч рублей за 1 м².При этом количество больших объектов «Магнита» продолжает снижаться: в 2024 году сеть закрыла 31 магазин, в январе-апреле 2025 года – более десяти. Собеседник «Ъ» предполагал, что закрывшиеся гипермаркеты могут передать под магазины «Азбуки вкуса», которую ритейлер приобрёл весной 2025-го.#новости #магнит