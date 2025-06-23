Wildberries протестирует платное продление срока хранения заказа в ПВЗ на семь дней

Стоимость услуги составит 50 рублей за каждый товар.Фото РБК Функцию начнут тестировать 24 июня 2025 года. Она будет доступна всем пользователям маркетплейса.По словам Wildberries, решение должно удовлетворить «пожелания покупателей», а также снизить число возвратов.В Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) заявили, что функция несёт риски «злоупотреблений со стороны недобросовестных владельцев ПВЗ». Они смогут массово оформлять заказы в конкурирующие пункты выдачи с последующим продлением срока хранения, чтобы «заблокировать складские мощности» и спровоцировать «простой полезных площадей».В ассоциации также выразили сомнения, что сумма в 50 рублей за единицу товара сможет покрыть «реальные издержки» ПВЗ.Для продавцов новая функция может ухудшить «оборачиваемость средств»: увеличение времени хранения товаров в ПВЗ отсрочит получение выручки, отметили в АУРЭК. Те, кто продаёт «сезонные товары», рискуют получить при возврате «потенциально устаревший или неликвидный продукт».#новости