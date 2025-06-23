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Артур Томилко
Маркетплейсы

Wildberries протестирует платное продление срока хранения заказа в ПВЗ на семь дней

Стоимость услуги составит 50 рублей за каждый товар.

Фото РБК 
Фото РБК 
  • Функцию начнут тестировать 24 июня 2025 года. Она будет доступна всем пользователям маркетплейса.
  • По словам Wildberries, решение должно удовлетворить «пожелания покупателей», а также снизить число возвратов.
  • В Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) заявили, что функция несёт риски «злоупотреблений со стороны недобросовестных владельцев ПВЗ». Они смогут массово оформлять заказы в конкурирующие пункты выдачи с последующим продлением срока хранения, чтобы «заблокировать складские мощности» и спровоцировать «простой полезных площадей».
  • В ассоциации также выразили сомнения, что сумма в 50 рублей за единицу товара сможет покрыть «реальные издержки» ПВЗ.
  • Для продавцов новая функция может ухудшить «оборачиваемость средств»: увеличение времени хранения товаров в ПВЗ отсрочит получение выручки, отметили в АУРЭК. Те, кто продаёт «сезонные товары», рискуют получить при возврате «потенциально устаревший или неликвидный продукт».

#новости

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