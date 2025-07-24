В Совфеде предложили запретить открывать ПВЗ на первых этажах жилых домов — маркетплейсы идею раскритиковали

Жёсткие ограничения могут затормозить развитие предпринимательства и понизить доступность онлайн-покупок, считают компании.С идеей запретить открывать дарксторы и пункты выдачи заказов (ПВЗ) на первых этажах жилых домов выступил сенатор Олег Голов, пишут «Известия».Среди проблем с таким размещением он называет грузовики, которые портят автомобили жильцов и фасады зданий и мешают пешеходам, а также нарушение режима тишины.Особенно остро проблема, по словам сенатора, стоит в старых жилых районах с плотной застройкой, где дворы не рассчитаны на интенсивное движение грузовиков.Он предлагает закрепить определение «даркстор» и усилить ответственность за нарушение тишины и покоя граждан и несоблюдение правил погрузочно-разгрузочных работ. Голов попросил Роспотребнадзор оценить эту инициативу и предоставить данные о жалобах населения на ПВЗ и склады за 2024-2025 годы, уточняет «РИА Новости».В Ozon в разговоре с РБК напомнили, что ПВЗ — это малый и средний бизнес, и жёсткие ограничения на размещение таких объектов могут затормозить развитие предпринимательства и снизить доступность онлайн-покупок для россиян, особенно в малых населённых пунктах.В Wildberries назвали идею «поражающей воображение» — «от уровня её популизма до крайне негативного эффекта, который она окажет в случае реализации на экономику страны». Там отметили, что по такой логике «выгнать» из жилых домов нужно все магазины, аптеки и салоны красоты.Источник: Ozon#новости #маркетплейсы