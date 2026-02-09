Популярное
Евгения Евсеева
Маркетплейсы

«Яндекс Маркет» запустил новый формат ПВЗ — их можно открывать на базе действующего бизнеса

Но открыть пункт не получится в точках продажи алкоголя, табачной продукции и «товаров для взрослых».

Источник: объявление на «Авито»
  • Кроме того, не подойдут места, где оказывают ритуальные услуги, салоны красоты и массажные салоны, а также ломбарды, букмекерские конторы и «всё, связанное с едой», то есть продуктовые магазины, бары, рестораны и кафе, объявил маркетплейс.
  • Формат называется «Вместе». Зоны, где можно открыть такой пункт, отмечены на карте на сайте «Маркета».
  • Есть требования к помещению. Его ширина должна быть не меньше 3 м, площадь клиентской зоны — минимум 14 м², а площадь склада — от 8 м². В пункте обязательно нужно установить примерочную, а снаружи потребуется вывеска «Маркета».
  • Партнёр будет получать 2,5% от оборота заказов с «Маркета», но не более 250 рублей за выдачу одной посылки.

