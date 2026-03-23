Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Маркетплейсы

Минпромторг предложил запретить маркетплейсам определять цену товаров — РБК

Устанавливать стоимость будут только продавцы.

Фото «РИА Новости» 
Фото «РИА Новости» 
  • Инициатива министерства содержится в «концепции новой модели национальной торговли», с которой ознакомилось РБК. Подлинность документа изданию подтвердили источник, знакомый с ходом его обсуждений, а также представитель Минпромторга.
  • Менять подход к ценообразованию не маркетплейсах ведомство предлагает поэтапно. Сначала обязать платформы получать разрешение продавцов на участие в акциях. А в дальнейшем полностью запретить площадкам участвовать в определение цен.
  • Концепция Минпромторга направлена на поддержку офлайн-розницы и повышение её конкурентоспособности по сравнению с маркетплейсами, пишет РБК. В 2026 году министерство планирует разработать ряд документов, которые среди прочего запретят онлайн-платформам продавать продукты питания по посредническим договорам. В ведомстве считают важным, чтобы продукты продавались преимущественно в традиционной рознице.
  • С 1 января 2027 года Минпромторг предлагает ввести НДС 22% на импортные товары, продаваемые на маркетплейсах. Идею поддерживает Минфин, но выступает за поэтапное повышение: до 7% — в 2027 году, до 14% — в 2028-м и до 22% — в 2029-м.
  • Минпромторг также предлагает закрепить за владельцами ПВЗ право принимать и выдавать на одной точке товары сразу от нескольких маркетплейсов. Решение позволит освободить небольшие помещения, «которые сейчас в дефиците», для других видов малого бизнеса, пишет РБК.
  • Среди других инициатив — исключение стоимости логистики из 5%-го вознаграждения, которое поставщики платят ритейлерам, регистрация всего розничного и оптового бизнеса в торговом реестре, продвижение отечественных товаров через «российские полки» в магазинах и поддержка пивоваров.
  • Wildberries и Ассоциация компаний интернет-торговли концепцию Минпромторга в текущей редакции не поддерживают. По их мнению, предлагаемые меры приведут к ослаблению регулирования продовольственного офлайн-ритейла, снижению защиты прав поставщиков и замедлению развития онлайн-платформ. При этом маркетплейсы согласны на поэтапное повышение НДС для импортных товаров.
  • В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, напротив, поддерживают ограничения для маркетплейсов. В организации отмечают, что офлайн-сети несут больший риск и расходы по контролю качества продуктов и уже платят полный НДС и связанные обязательные платежи по импорту.

#новости #минпромторг

98 комментариев