Минпромторг предложил запретить маркетплейсам определять цену товаров — РБК

Устанавливать стоимость будут только продавцы. Фото «РИА Новости» Инициатива министерства содержится в «концепции новой модели национальной торговли», с которой ознакомилось РБК. Подлинность документа изданию подтвердили источник, знакомый с ходом его обсуждений, а также представитель Минпромторга.Менять подход к ценообразованию не маркетплейсах ведомство предлагает поэтапно. Сначала обязать платформы получать разрешение продавцов на участие в акциях. А в дальнейшем полностью запретить площадкам участвовать в определение цен.Концепция Минпромторга направлена на поддержку офлайн-розницы и повышение её конкурентоспособности по сравнению с маркетплейсами, пишет РБК. В 2026 году министерство планирует разработать ряд документов, которые среди прочего запретят онлайн-платформам продавать продукты питания по посредническим договорам. В ведомстве считают важным, чтобы продукты продавались преимущественно в традиционной рознице.С 1 января 2027 года Минпромторг предлагает ввести НДС 22% на импортные товары, продаваемые на маркетплейсах. Идею поддерживает Минфин, но выступает за поэтапное повышение: до 7% — в 2027 году, до 14% — в 2028-м и до 22% — в 2029-м.Минпромторг также предлагает закрепить за владельцами ПВЗ право принимать и выдавать на одной точке товары сразу от нескольких маркетплейсов. Решение позволит освободить небольшие помещения, «которые сейчас в дефиците», для других видов малого бизнеса, пишет РБК.Среди других инициатив — исключение стоимости логистики из 5%-го вознаграждения, которое поставщики платят ритейлерам, регистрация всего розничного и оптового бизнеса в торговом реестре, продвижение отечественных товаров через «российские полки» в магазинах и поддержка пивоваров.Wildberries и Ассоциация компаний интернет-торговли концепцию Минпромторга в текущей редакции не поддерживают. По их мнению, предлагаемые меры приведут к ослаблению регулирования продовольственного офлайн-ритейла, снижению защиты прав поставщиков и замедлению развития онлайн-платформ. При этом маркетплейсы согласны на поэтапное повышение НДС для импортных товаров.В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, напротив, поддерживают ограничения для маркетплейсов. В организации отмечают, что офлайн-сети несут больший риск и расходы по контролю качества продуктов и уже платят полный НДС и связанные обязательные платежи по импорту.