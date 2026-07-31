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Артур Томилко
Маркетплейсы

Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Волгограде

В здании произошло возгорание.

  • В ночь на 31 июля 2026 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об ударах беспилотников по региону. Ударам подверглись в том числе «складские помещения в Дзержинском районе Волгограда», рассказал он.
  • В пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) заявили, что из-за атаки на логистическом объекте маркетплейса в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные.
  • По предварительным данным, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, уточнили в компании.
  • В середине июля 2026 года Wildberries сообщил о первой «атаке» на свои логистические комплексы — в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмуртии. 30 июля компания сообщила об атаке на склады в Пензенской области и Удмуртии.
Артур Томилко
Деньги
Reuters: Wildberries обсуждает с властями выделение помощи в виде кредитов и льгот — основным источником поддержки может стать ВТБ

По данным «Ъ», маркетплейс также начал искать складские площади в Казахстане.

Фото Reuters 

#новости #wildberriеs

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