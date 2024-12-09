«Яндекс Маркет» добавил возможность заказа автомобилей в Москве

Пока в каталоге есть машины Chery, Jaecoo и Omoda.Пользователи могут найти автомобили в разделе «Автотовары» или через поиск, рассказали в компании. Они уже доступны для заказа жителям Москвы, в 2025 году возможность появится в других городах.На площадке доступны автомобили Chery, Jaecoo и Omoda от «Деливери кар», убедился редактор vc.ru. «В ближайшее время» «Яндекс Маркет» планирует начать сотрудничать с другими производителями и дистрибьюторами и расширить ассортимент.Пользователи могут сравнить модели, используя фильтры: тип, объём и мощность двигателя, вид коробки передач, тип кузова и другие. При оформлении заказа нужно выбрать автосалон, в котором покупатель заберёт машину. После этого с пользователем свяжется менеджер дилера для уточнения данных.Затем покупателю нужно приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль. Оплата — на месте, наличными или по карте, в будущем маркетплейс планирует добавить и предоплату.Источник: «Яндекс Маркет»Ozon запустил продажу машин в сентябре 2023 года и тоже начал с Chery. «Мегамаркет» добавил новые автомобили в марте 2024-го, Wildberries — в апреле того же года.#новости #яндексмаркет
Если сами отменят заказ - промокод на 250 рублей дадут?
Конечно, а следом банк забанит аккаунт за возврат, пометив его как "подозрительный" ))
Догонят и еще раз дадут
Слабо зашли. Надо добавить на площадку яхты, самолёты, дома и космические полёты.
Самолёты на авито периодически продают ;))
Эскортниц тогда уж тоже.
Яндекс давно уже не про технологии... Тупая, маркетинговая, клоака.