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vc.ru
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Таня Боброва
Маркетплейсы

«Яндекс Маркет» добавил возможность заказа автомобилей в Москве

Пока в каталоге есть машины Chery, Jaecoo и Omoda.

  • Пользователи могут найти автомобили в разделе «Автотовары» или через поиск, рассказали в компании. Они уже доступны для заказа жителям Москвы, в 2025 году возможность появится в других городах.
  • На площадке доступны автомобили Chery, Jaecoo и Omoda от «Деливери кар», убедился редактор vc.ru. «В ближайшее время» «Яндекс Маркет» планирует начать сотрудничать с другими производителями и дистрибьюторами и расширить ассортимент.
  • Пользователи могут сравнить модели, используя фильтры: тип, объём и мощность двигателя, вид коробки передач, тип кузова и другие. При оформлении заказа нужно выбрать автосалон, в котором покупатель заберёт машину. После этого с пользователем свяжется менеджер дилера для уточнения данных.
  • Затем покупателю нужно приехать в салон, подписать договор и забрать автомобиль. Оплата — на месте, наличными или по карте, в будущем маркетплейс планирует добавить и предоплату.
Источник: «Яндекс Маркет»
Источник: «Яндекс Маркет»
  • Ozon запустил продажу машин в сентябре 2023 года и тоже начал с Chery. «Мегамаркет» добавил новые автомобили в марте 2024-го, Wildberries — в апреле того же года.

#новости #яндексмаркет

88
50 комментариев
Сергей И

Если сами отменят заказ - промокод на 250 рублей дадут?

18
7
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Костя Иночкин

Конечно, а следом банк забанит аккаунт за возврат, пометив его как "подозрительный" ))

1
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Антон

Догонят и еще раз дадут

Ответить
Куртуазный маньерист

Слабо зашли. Надо добавить на площадку яхты, самолёты, дома и космические полёты.

15
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Сергей Коновалов

Самолёты на авито периодически продают ;))

2
Ответить
Бинарный Ёж

Эскортниц тогда уж тоже.

2
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Roman Roman

Яндекс давно уже не про технологии... Тупая, маркетинговая, клоака.

10
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