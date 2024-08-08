Выручка онлайн-кинотеатров от подписок и рекламы в первой половине 2024 года выросла на 42%, до 52 млрд рублей — TelecomDaily

Большая часть приходится на доходы от подписок, а лидер — «Кинопоиск». Результаты исследования TelecomDaily приводит РБК. Агентство анализировало поступления от платных подписок и рекламы у «Кинопоиска», «иви», Wink, Okko, Start, Kion, Premier, «Амедиатеки», viju, «Триколор Кино и ТВ», Movix и ShowJet. Не учитывались поступления от лицензирования оригинальных проектов онлайн-кинотеатров.Совокупная выручка за первую половину 2024 года выросла на 42% — до 52 млрд рублей. Большую часть — 93,8% или 48,6 млрд рублей — принесли платные подписки. Ещё 5,3% или 2,7 млрд пришлось на выручку от рекламы.На первом месте «Кинопоиск», на него приходится треть общей выручки. На втором месте «иви» — 18,1%, на третьем Wink — 15,3%. Затем идут Okko (12,4%), Start и принадлежащий МТС Kion (у каждого по 6,7%).Практически у всех сервисов заметен рост выручки год к году: наибольший у Okko — 72%. У Wink выручка выросла на 67%, у Premier — на 47%. Сократилась выручка лишь у «Амедиатеки», подсчитали в агентстве, — на 23%. В онлайн-кинотеатре с этим не согласились и заявили, что выручка выросла на 39%. В TelecomDaily уточнили, что учитывали лишь выручку от прямой подписки, а «Амедиатека» также получает деньги от лицензирования, включения своей подписки в пакеты других онлайн-кинотеатров и платных телеканалов.Что говорят сами онлайн-кинотеатры«Яндекс» не раскрывает финансовые показатели отдельных сервисов в составе подразделения «Плюс и развлекательные сервисы», заявили в «Кинопоиске». Но отметили, что количество подписчиков «Плюса», что пользуются онлайн-кинотеатром, выросло на 32% — до 12 млн. С оценками TelecomDaily в компании в целом согласны: основную часть выручки приносят подписки, также в полтора раза выросли доходы от продажи прав на контент.В Wink и Kion оценки не прокомментировали. Принадлежащий «Ростелекому» онлайн-кинотеатр отметил, что «платящая» клиентская база «выросла быстрее рынка» — в три раза. Второй сообщил, что на первый квартал 2024-го у него было суммарно 13,2 млн пользователей.В Okko сказали, что не делятся с TelecomDaily данными, так как не согласны с методологией исследований. Цифры они не прокомментировали. В «иви» от комментариев отказались.#новости #онлайнкинотеатры
следующая новость должна быть о том сколько убытков понесли офлайн кинотеатры и какие из них закроются,а какие просят поддержки
Так кинотеатром или плюсом?
Откуда цифры брали интересно , кинотеатры сами раскрыли ?
посмотрели трафик, нарисовали юнит экономику на одного пользователя и перемножили
Start и принадлежащий МТС Kion (у каждого по 6,7%). - пора закрывать